Famosa actriz de Netflix fue diagnosticada con enfermedad ¿terminal?: “Me dirán si tiene solución”

Antonia San Juan, actriz española de la película de Netflix ‘El hoyo’, encendió las alarmas al revelar que había sido diagnosticada con una enfermedad que, aparentemente, podría ser incurable, ¿qué le pasó?

Antonia San Juan / Redes sociales

¿Cuál es la enfermedad que enfrenta la actriz Antonia San Juan?

A través de un video para redes sociales, Antonia San Juan, de 64 años, dio a conocer que hace algunos días le detectaron cáncer, por lo que se tomará una pausa indefinida de la actuación. De acuerdo con la actriz, la enfermedad fue descubierta después de que se sometiera a un chequeo médico.

Luego de que un médico viera algo preocupante en sus cuerdas vocales, le recomendó que fuera con un especialista para tener un diagnóstico más certero. Tras los estudios correspondientes, la diagnosticaron con cáncer.

“Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales. Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el diagnóstico: tengo cáncer”, contó.

Aunque aún debe esperar para que le digan qué tipo de cáncer padece o cuál es la solución, se dijo confiada en que “la ciencia” y prometió que seguirá fielmente el tratamiento que le impongan.

Antonia San Juan “Cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con un tratamiento. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”

Para finalizar, le pidió a sus seguidores que no se preocuparan si su actividad en redes sociales disminuye: “Si ven que no estoy activa, pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”, concluyó.

¿Cuál es el estado de salud de Antonia San Juan, actriz diagnosticada con cáncer, hoy 5 de septiembre?

En un aparente intento de tranquilizar a sus seguidores, la española Antonia San Juan compartió otro video afirmando que, pese a todo, seguirá su vida de manera normal, dentro de lo posible. Y es que comentó que, cuando recibió el diagnóstico de cáncer, no quería salir de casa.

Sin embargo, reflexionó y se dio cuenta de que debe disfrutar la vida, por lo que decidió ir a la peluquería a hacerse un cambio de look.

“Hace una semana tenía hora para venir a la peluquería, pero evidentemente cuando te dan un diagnóstico de este calibre la tendencia es a quedarte un poco en casa. Dije: ‘¿Por qué? No tengo que abrazar la enfermedad, tengo que continuar mi vida bastante parecida a la vida que llevaba’. Puedes estar enferma, pero no vivir la enfermedad. Es la lección que he aprendido”, manifestó.

Para sus fans, el video fue una señal de que se encontraba bien y aplaudieron la manera tan “positiva” con la que se está tomando esta situación.

Antonia San Juan estado de salud / Redes sociales

¿Quién es Antonia San Juan, la actriz diagnosticada con cáncer?

Antonia San Juan es una actriz española que nació el 22 de mayo de 1961.

Tiene 64 años.

A los 19 años, se mudó a Madrid y comenzó su carrera en el teatro clásico. También hacía monólogos en bares.

Su debut oficial fue en 1999, con la película ‘Todo sobre mi madre’.

A partir de allí, ha estado en varios proyectos de cine y televisión como ‘Gym Tony’, ‘Hierro’, ‘¿A qué estás esperando?’ y ‘El hoyo’.

Fundó la productora Trece Producciones S.L.

Estuvo casada con Luis Miguel Seguí entre 2009 y 2015,

No tiene hijos. En su momento, confesó que nunca tuvo la necesidad de ser madre y prefirió enfocarse en su carrera artística.

