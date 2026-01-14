Édgar Vivar reaparece tras rumores de su muerte y arremete contra Carlos Villagrán ¿Qué le dijo?

En los últimos días, el nombre de Édgar Vivar volvió a colocarse entre las tendencias luego de que en redes sociales circularan versiones falsas que aseguraban su presunto fallecimiento. La información se propagó rápidamente, generando preocupación entre seguidores del actor que por décadas ha sido una de las figuras más queridas de la televisión mexicana gracias a personajes icónicos como Ñoño y el señor Barriga en el Chavo del 8.

Édgar Vivar desmiente su muerte

¿Édgar Vivar presuntamente murió? Esto dijo el actor tras los rumores falsos en redes

La noticia falsa sobre la supuesta muerte de Édgar Vivar comenzó a circular en plataformas digitales sin una fuente oficial que la respaldara. Como ha ocurrido en otras ocasiones con figuras públicas, el rumor fue replicado por usuarios que dieron por cierta la información, provocando confusión y mensajes de despedida anticipados. ¡TODO ERA FALSO!

Al respecto, el actor explicó que no es la primera vez que enfrenta este tipo de especulaciones. En la entrevista televisiva, señaló que incluso el año pasado se difundió una versión similar sobre su fallecimiento. Con tono irónico, Vivar comentó que “a cada rato” lo dan por muerto y que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha ocurrido.

El actor destacó que este tipo de noticias falsas juegan con el público y generan un impacto innecesario, aunque también reconoció que la reacción de cariño de la gente demuestra el afecto que aún existe hacia su trayectoria. Dejó claro que su estado de salud no corresponde a lo que se difundió y que todo quedó únicamente en rumores.

Vivar también subrayó que este tipo de desinformación suele aprovecharse del interés que el público mantiene por los actores que formaron parte del universo de Chespirito, una de las producciones más emblemáticas de la televisión en español.

¿Qué opinó Édgar Vivar sobre el comentario de Carlos Villagrán a un niño?

Además de desmentir los rumores sobre su muerte, Édgar Vivar fue cuestionado sobre la polémica que rodea a Carlos Villagrán, luego de que se viralizara un video en el que el actor llamó “Ñoño” a un niño que se acercó a pedirle una fotografía. El comentario fue señalado por algunos usuarios como una forma de bullying debido a la referencia al aspecto físico del menor.

Vivar, quien interpretó precisamente al personaje de Ñoño en el Chavo del 8, expresó su postura al respecto durante la entrevista. De entrada, indicó que los tiempos han cambiado y que actualmente existe una mayor sensibilidad social frente a comentarios que antes eran considerados normales o políticamente correctos dentro de otro contexto cultural.

El actor explicó que muchas expresiones que formaban parte del lenguaje cotidiano en décadas pasadas hoy se interpretan de manera distinta. En ese sentido, señaló que es importante analizar el contexto y las circunstancias en las que se hacen este tipo de comentarios, sin perder de vista que la percepción social ha evolucionado.

“Estamos viviendo otros tiempos, hay una piel mucho más delgada; el contexto hay que verlo, también sus circunstancias. Lo que se decía era políticamente correcto y ahora no (...). En fin, los tiempos cambian” Édgar Vivar

¿En qué producciones trabajaron juntos Édgar Vivar y Carlos Villagrán?

La relación profesional entre Édgar Vivar y Carlos Villagrán se remonta a los años setenta, cuando ambos formaron parte del elenco de el Chavo del 8, serie creada por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”. Este programa se convirtió en uno de los mayores fenómenos televisivos de América Latina y marcó a generaciones enteras.

Dentro de la vecindad, Vivar dio vida a personajes entrañables como el señor Barriga y Ñoño, mientras que Villagrán interpretó a Kiko, uno de los personajes más populares del programa. La química entre los actores y el resto del elenco fue clave para el éxito de la serie, que se mantuvo al aire durante años y continúa vigente a través de retransmisiones.

Con el paso del tiempo, las trayectorias de los actores tomaron rumbos distintos y surgieron diversas polémicas públicas entre los integrantes del elenco, algunas de ellas relacionadas con derechos de personajes y declaraciones en medios. No obstante, el trabajo conjunto que realizaron en el Chavo del 8 sigue siendo uno de los capítulos más recordados de la televisión mexicana.

