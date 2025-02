Karla Sofía Gascón: Revelan el sueldo que recibió la actriz por actuar en ‘Emilia Pérez’

La actriz española Karla Sofía Gascón sigue dando de qué hablar tras su participación en la película Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard. A pesar del reconocimiento internacional que ha recibido el filme, la controversia en torno a Gascón no ha cesado, especialmente después de que se ha visto envuelta en una serie de escándalos tras la reaparición de antiguos tuits en los que realizó comentarios considerados racistas, homófobos y xenófobos. Parte de estos tuits estaban dirigidos a Selena Gómez. Además, Gascón ha asegurado que no es racista, argumentando que si lo fuera, no habría trabajado con Zoe Saldaña.

Netflix, una de las plataformas que distribuye Emilia Pérez, tomó la decisión de excluir a Gascón de la gira promocional de la película. Además, la editorial Dos Bigotes canceló la publicación de su novela biográfica como respuesta a la controversia generada por sus comentarios.

Ahora vuelve a estar en la mira, esta vez por que se reveló el sueldo de Gascón por su papel en Emilia Pérez. Esta cifra ha sorprendido a muchos, ya que se esperaba que, siendo la protagonista, su salario fuera considerablemente mayor.

Hasta ahora la actriz ha permanecido en silencio y no ha salido a desmentir o confirmar el supuesto sueldo que ganó con la película.

Emilia Pérez / Captura de pantalla

¿Cuánto ganó Karla Sofía Gascón en ‘Emilia Pérez’?

De acuerdo con el medio estadounidense Variety, Gascón recibió un pago de 100 mil euros, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 122 mil pesos mexicanos por su trabajo en la película. Esta cifra ha generado reacciones mixtas en la industria cinematográfica, pues, a pesar de ser la protagonista del filme, su salario estaría por debajo de lo que suelen recibir los actores principales en producciones de esta magnitud.

Aunque no se han revelado cifras oficiales sobre los pagos del resto del elenco, algunos usuarios en redes han especulado que su remuneración podría haber sido menor en comparación con otras estrellas de la película. Se estima que los protagónicos en proyectos de alto presupuesto oscilan entre 49 mil y 194 mil euros, dependiendo de la experiencia y trayectoria del actor.

Cabe destacar que Emilia Pérez tuvo un presupuesto de 26.9 millones de euros, es decir, más de 500 millones de pesos mexicanos, lo que hace aún más llamativo el monto que recibió la actriz española.

Karla Sofía Gascón habla de Eugenio Derbez y ‘Emilia Pérez’ / Captura de pantalla

Jacques Audiard, director de Emilia Pérez se pone en contra de Karla Sofía Gascón

En una entrevista con Deadline, el director de Emilia Pérez afirmó que estaba frustrado con la situación que engloba a Karla Sofía Gascón y sus tuits ofensivos hacia otras minorías. Incluso, el francés calificó los comentarios de la actriz como “odiosos e inexcusables” y señaló que su relación profesional y personal con la artista quedó fracturada.

“Es muy difícil para mí pensar en el trabajo que hice con Karla Sofía, la confianza que compartimos, el ambiente excepcional que tuvimos en el set, que efectivamente se basó en la confianza. Y cuando tienes ese tipo de relación y, de repente, lees algo que esa persona ha dicho, cosas que son absolutamente odiosas y dignas de reproche, por supuesto, esa relación se ve afectada”, declaró.

Por si fuera poco, Jacques Audiard dijo que le preocupa el impacto negativo que las declaraciones de Karla Sofía Gascón han tenido en el equipo de Emilia Pérez, incluyendo a las coprotagonistas Zoe Saldaña y Selena Gomez. “Estoy pensando en todo esto desde la perspectiva del daño que causa a otros, cómo está afectando al equipo y a todas las personas que trabajaron increíblemente duro en esta película. Estoy pensando en mí mismo, en Zoë Saldaña y en Selena Gomez. Simplemente no entiendo por qué sigue dañándonos”, finalizó.

