La directora de ‘Johanne Sacrebleu’, la parodia de ‘Emilia Pérez’ manda un mensaje a Karla Sofía Gascón

‘Johanne Sacrebleu’, la parodia mexicana de la multipremiada ‘Emilia Pérez’ ha causado revuelo en las redes sociales. Su creadora, la artista trans mexicana Camila D. Aurora aprovechó las críticas a la cinta francesa para hacer su versión y ella dice que es para visibilizar lo que está mal. Esto, porque ‘Emilia Pérez’ ha sido señalada por no representar la cultura mexicana, no contratar actores del país, salvo una, y situarla en México.

El cortometraje de YouTube, ‘Johanne Sacrebleu’ tuvo más de 1,500 mil vistas en unos cuantos días, muchas más que las personas que habrían ido a ver ‘Emilia Pérez’ al cine en ese mismo periodo.

Además de las críticas de Camila D. Aurora a la película, la creadora de contenido no se guardó nada y también le mandó un mensaje a Karla Sofía Gascón.

Camila D. Aurora mandó fuerte mensaje a Karla Sofía Gascón

En un video, que tiene una duración de aproximadamente cuatro minutos, la joven critica a la actriz nominada al Oscar, Karla Sofía Gascón por su falta de humildad y nobleza.

Señala que, en los últimos meses, ha insistido en que “no representa a nadie” y ha calificado de transfóbicas a las personas que no han disfrutado de su película musical.

“Tienes que reconocer algo: eres una persona con una vibra muy pesada y te falta, a madres, humildad. (…) No eres, ni de chiste ni un poco, alguien que represente dignamente a la comunidad trans, pero sí, eres trans, y eso es un logro”. Camila D. Aurora

“Hubo un momento en que existió una primera actriz negra y fue un logro, porque para nosotros el camino es más empedrado. Te la pasas diciendo que no representas a nadie y, efectivamente, hermana, no lo eres ni de chiste. Tienes la bajeza de señalar como transfóbicas a las personas a las que no les gustó tu película, llamarlas ignorantes. Eso no es transfobia. Transfobia es que un tipo te siga solo por ser trans, que tu familia te deje de hablar o que termines en la calle por querer ser tú misma”, comentó Camila D. Aurora.

“No olvides que hiciste tu transición en 2018 y tienes 52 años. Eso significa que pasaste 45 años viviendo con el privilegio de un hombre blanco cisgénero heterosexual. Y se te nota, hermana. Se te nota que viviste más de la mitad de tu vida como un hombre. Entrarías en shock si te contara lo que he vivido yo o mis amigas trans de clase media baja en esta ciudad”.

”Finalmente expresó: “Tú no eres culpable de este proyecto. Solo aceptaste una chamba. No es como que nos llueva las posibilidades de tener este protagónico. Creo que auténticamente defiendes la película, pero no entiendes que no se trata solo de una diferencia de ideas”.

‘Johanne Sacrebleu’, la parodia mexicana de ‘Emilia Pérez’ estará en el cine

Camila D. Aurora anunció que la cadena Cinedot proyectará su película, parodia de Emilia Pérez, gracias a que miles de internautas lo pidieron en redes sociales. La creadora de contenido explicó que también hay interés en hacer un largometraje.

“Johanne Sacreblu en pantallas es una realidad, lo lograron. La cadena Cinedot va a proyectar Johanne Sacreblu oficialmente “, así lo anunció Camila.

Dijo que el lunes dará más información pero que ya es un hecho el trato con Cinedot, aunque tienen que acordar algunos detalles.