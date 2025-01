Gaby Meza sigue arremetiendo contra Emilia Pérez; la compara con “un zarape de Coyoacán hecho en Taiwán”

La película ‘Emilia Pérez’ sigue dando de qué hablar, y en esta ocasión, la youtuber y creadora de contenido Gaby Meza, quien en un principio generó la polémica en torno a la cinta debido a la entrevista que le hizo a Eugenio Derbez donde este menciona que no le gustó el trabajo de Selena Gomez, nuevamente ha generado controversia al criticar duramente el filme tras su reciente éxito en los Globos de Oro 2025, donde fue reconocida como Mejor Película de Habla No Inglesa pese a la división de opiniones.

Durante un reciente debate sobre los resultados de la premiación, Gaby comparó la película de Selena Gomez, Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña con “un zarape que compras en Coyoacán y está hecho en Taiwán”, una metáfora que ha causado revuelo en redes sociales.

Gaby Meza vuelve a criticar la película ‘Emilia Pérez’

Pese al revuelo que causó antes, Gaby Meza no se quedó callada de nuevo y reflexionó sobre el éxito de ‘Emilia Pérez’ y la controversia que ha rodeado a la película, especialmente en México.

La youtuber, quien tiene una postura crítica frente a las producciones que se presentan como mexicanas pero, a su juicio, carecen de una verdadera conexión con el país, se mostró contundente al afirmar: “La mayoría de las personas que votan por esa película claramente no son latinas o mexicanas”.

Por lo tanto, la creadora de contenido no dudó en calificar la película como “un producto de exportación”, comparándola, según ella, con aquellos zarapes que los turistas suelen comprar en Coyoacán pensando que se trata de algo muy mexicano y tradicional, pero que, al acercarse, se descubre que están hechos en Taiwán.

“Son como estos zarapes que compras en Coyoacán y dicen hechos en Taiwán. De pronto ves a otro que es mexicano, se siente en la tela, en las texturas, en los colores. Y ves que el otro, como que de lejos dices ‘Igual’, pero te acercas y no es el mismo producto”.

De esta forma, la youtuber explicó que, aunque ‘Emilia Pérez’ puede parecer mexicana desde una primera impresión, carece de la esencia auténtica que caracteriza a las producciones cinematográficas del país.

¿La película ‘Emilia Pérez’ es mexicana y refleja su cultura?

Gaby Meza también cuestionó el nivel de participación de talento mexicano en la producción de la película. Según la youtuber, ‘Emilia Pérez’ carece de un verdadero equipo de producción mexicano. “Está diseñado para exportarse con el mínimo, casi nulo, equipo de producción mexicano; teniendo, por ejemplo, a Adriana Paz, que es la actriz mexicana que aparece en la película”, dijo.

Además, apuntó nuevamente que, aunque la película está en español, las actrices no son mexicanas y fue dirigida por un director francés, lo que para ella refuerza la idea de que ‘Emilia Pérez’ no tiene una verdadera raíz mexicana. “Está ejecutada en el extranjero”.

En sus declaraciones, Gaby Meza no solo criticó la falta de autenticidad de la película, sino que también expresó su desconfianza ante lo que ella considera una comercialización de la cultura mexicana. “Es un producto de exportación, es algo que embotellas y ‘Mexicano, esto es México’ y todos los extranjeros te lo compran porque ellos ven el zarape en Coyoacán hecho en Taiwán y dicen ‘Claro, es un zarape, lo compraron en México, es mexicano’”, concluyó.

La película ha generado controversia / Instagram

La polémica de Emilia Pérez

Recordemos que en una reciente entrevista con la creadora de contenido Gaby Meza, Eugenio Derbez expresó su desacuerdo con la elección de Selena Gomez para interpretar un personaje latino en ‘Emilia Pérez’, una película que ha generado mucha atención en festivales de cine y que ha sido aclamada por muchos.

Durante la conversación, Derbez calificó la actuación de Selena como “indefendible” y comentó: “Cada vez que venía una escena, nos volteábamos a ver, como a decir wow, ¿qué es esto? (En el mal sentido)”. El actor también subrayó que la industria cinematográfica debería priorizar la inclusión de actores latinos auténticos en papeles que representen de manera fiel a la cultura latina mencionando que Selena no es latina.

Gaby le respondió que la lengua materna de Selena no es el español y por ello su actuación no es la mejor en la cinta comentando que se va a los extremos de las emociones y no hay un punto medio.

Gaby y Eugenio criticaron la película de Selena Gomez y desataron polémica / Instagram

Derbez añadió que la elección de una actriz estadounidense para un papel tan relevante dentro de una historia latina refleja una desconexión con la verdadera cultura que la película busca retratar.

“Es fundamental que los proyectos de cine no solo incluyan actores latinos, sino que estos reflejen de manera genuina la diversidad y riqueza de la cultura”, dijo el actor, quien siempre ha sido un firme defensor de la representación latina en Hollywood.

Luego de la controversia que llegó hasta la misma Selena quien defendió su actuación diciendo que “hizo lo mejor que pudo”, Eugenio se disculpó, pero en contraste, Gaby ha continuado expresando su punto de vista acerca de la cinta, mostrando su crítica en sus propios canales de comunicación.