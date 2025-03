Premios Oscar 2025: Silvia Pinal y más actores fueron excluidos de memorial; los internautas están furiosos

Los Premios Oscar 2025 han dejado un sabor amargo entre el público mexicano tras la omisión de Silvia Pinal en el segmento ‘In Memoriam’.

La ausencia de la diva del cine mexicano en el homenaje póstumo de la Academia ha generado una ola de críticas y memes en redes sociales.

Indignación en redes sociales porque ignoraron a Silvia Pinal en los Premios Oscar 2025

Silvia Pinal, quien fue la primera actriz mexicana aceptada como miembro honorario de la Academia, contaba con un importante legado en la cinematografía nacional e internacional. Sin embargo, su exclusión del tributo ha sido vista como una falta de respeto hacia su trayectoria.

Silvia Pinal no apareció en el In Memoriam de los premios

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su descontento, comparando su ausencia con la aparición de Carmen Salinas en el In Memoriam de 2022. Además, el hecho de que el legendario actor francés Alain Delon tampoco fuera incluido, ha avivado las críticas hacia la organización de los Oscar al no tomar en cuenta la lamentable pérdida de grandes figuras de la historia del cine.

Silvia Pinal, Shannen Doherty, Michelle Trachtenberg y más famosos ignorados en In Memoriam de los Premios Oscar

El enojo del público se hizo notar no solo con su descontento de que Silvia Pinal no apareciera, sino otros actores más como Shannon Doherty, Michelle Trachtenberg, Alain Delon y Tony Told.

Los internautas se hicieron sentir con cientos de mensajes en plataformas como X (antes Twitter), donde los usuarios lamentaron la omisión y compartieron memes para evidenciar su inconformidad.

“Silvia Pinal en el cielo siendo totalmente ignorada en el memorial de los Oscars”



“No pusieron a Silvia Pinal, malditos”



“Silvia Pinal no incluida en el memorial, Emilia Pérez ganando premios, la pen… francesa cantando de manera burlona, Karla Sofía Gascón, Donald Trump con vida… esta gente de verdad quiere provocar a los mexicanos”



“No incluyeron a Silvia Pinal ¡Fue miembro de su Academia! ¡Ella es y será historia del cine!”



“Carmen Salinas apareció en el In Memoriam de 2022, pero Silvia Pinal no en 2025. ¡Imperdonable!”



“Pinche Academia ninguneando a Silvia Pinal en el In Memoriam”



“No pusieron a Alain Delon en el In Memoriam, realmente lo odiaban todos”



“No pusieron a Alain Delon. Falta de respeto”

Michelle Trachtenberg, Alain Delon y Silvia Pinal esperando su homenaje... https://t.co/YvzzBYv5Ac pic.twitter.com/r4D1EpRZC7 — Maybell A. Nieves M. (@Maybell_N) March 3, 2025

¿Cómo seleccionan a los homenajeados del In Memoriam en los Premios Oscar?

Lo que casi no se sabe es que los productores ejecutivos de los premios Oscar no son los que se responsabilizan de seleccionar los nombres que se incluyen en el In Memoriam.

Quienes se encargan de ello es un comité ejecutivo que representa a las 19 áreas de la Academia: actores, escritores, editores, ejecutivos y más. Sin embargo, sus identidades son secretas para evitar ataques.

El comité decide en función del nivel y calidad de las contribuciones al cine, por lo que en su mayoría los que contribuyeron más a la televisión no son incluidos en la conmovedora sección.