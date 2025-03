A Karla Sofía Gascón la intoxicaron tras los premios Oscar 2025: “Sí, me asusté”, ¿qué pasó?

La entrega de los premios Oscar 2025, suscitada el pasado 2 de marzo, sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, por los momentos de angustia que vivió Karla Sofía Gascón, quien perdió en la categoría de ‘Mejor actriz’ por su actuación en “Emilia Pérez”, tras el evento.

A través de redes sociales, la española contó que, posterior a la nominación, consumió unas papas y un refresco que le habían regalado. Después de un rato, empezó a sentirse muy mal.

“Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscars como ‘Mejor actriz principal’. Me comí una bolsita de papas y un refresco sabor limón. Hasta ahí, todo bien”, empezó su anécdota.

De acuerdo con su relato, comenzó a sentirse muy mareada. Si bien al principio lo atribuyó al cansancio generado por el evento, al ver que a cada momento se sentía peor, sintió pánico y decidió llamar a un amigo por si “algo le llegaba a pasar”.

En medio de toda esta angustia, se dio cuenta de que uno de los productos que consumió contenía THC, el compuesto activo en la planta de cannabis, concluyendo así que realmente estaba bajo los efectos de esta sustancia.

Karla Sofía Gascón

“La situación no remite y comienzo a tomar dulce porque la tensión me baja y siento una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo: ‘A ver, me ha sentado mal algo que he comido’. Reviso la composición de la bolsa de papas y nada, de la lata de refresco y (contenía THC)”.