Karla Sofía Gascón buscó a Eugenio Derbez ¿para reclamarle sobre sus críticas a Selena Gomez?

Eugenio Derbez se volvió objeto de críticas por su contundente opinión de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’. Tachó su trabajo como “indefendible”, así como reprobó su pronunciación en español en dicho filme.

Poco después, Eugenio optó por disculparse con Selena, luego de que ella le respondiera en TikTok, pero la polémica continúa. Aunque en redes sociales algunos usuarios le pidieron “perdón”, así como le dieron la razón al comediante mexicano en relación con lo que dijo de la intérprete de ‘Magic’, la controversia sigue latente. La película es un musical que retrata la historia de un narcotraficante mexicano y su transición de género ha sido criticada, entre otras cosas, por su uso de clichés para representar al país, modismos exstraños y su falta de inclusión de talento del país, a excepción de Adriana Paz.

En esta ocasión, Alessandra Rosaldo reveló que Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’, buscó a su esposo después del escándalo que lo enredó por su opinión hacia Gomez. ¿Arremetió en su contra?

Eugenio Derbez y Selena Gomez, Emilia Pérez

¿Qué le dijo Karla Sofía Gascón a Eugenio Derbez luego de su polémica con Selena Gomez?

Recordemos que Karla Sofía Gascón ya se había pronunciado con respecto a lo que sucedió con Eugenio Derbez. Aseguró que se quedaba con los buenos comentarios que le hizo en su encuentro en New York. Eso no es todo, también externó su admiración hacia él.

Ahora, la vocalista de ’Sentidos opuestos’ dio a conocer que Gascón también contactó a Derbez. En un encuentro con la prensa, Alessandra reiteró que su esposo cometió un “error” al expresarse de tal forma de Selena Gomez. Sin embargo, apuntó que no sería la primera vez que su familia se encuentra en medio de la polémica.

Karla Sofía Gascón habla de la polémica de Eugenio Derbez / IG: @karsiagascon

“Sé que ella (Karla Sofía Gascón) ha estado en contacto con Eugenio vía mensaje. Sí, ella ya buscó a Eugenio. Entonces, bien, bien, la verdad es que fue nada más un momento”. Alessandra Rosaldo

“Él sabe que cometió un error al expresarse así de una compañera y automáticamente pidió una disculpa, y bueno, continuamos. No es la primera vez que nos vemos envueltos en una polémica”, agregó.

Al momento, Rosaldo no dio más detalles de qué fue lo que le dijo la también integrante del elenco ‘Nosotros los Nobles’ en el mensaje que le envió a Eugenio después de hablar en contra del trabajo de Selena Gomez.

Karla Sofía Gascón sale en defensa de su compañera ante las críticas / Twitter

Alessandra Rosaldo revela lo que de verdad piensa Eugenio Derbez de la película ‘Emilia Pérez’

Ante la insistencia de la prensa por hablar más del tema, Alessandra remarcó que el protagonista de ‘La familia P. Luche’ sí disfrutó del filme ‘Emilia Pérez’. Incluso, se la recomendó tras acudir al estreno en Nueva York.

“Eugenio amó la película. Me habló desde Nueva York para decirme: ‘Tienes que ver esta película. Es lo más raro que he visto en mi vida, pero funciona increíble y me encantó”, concluyó.

Por otro lado, la cantante no habló acerca de las pérdidas que vivieron por la tragedia en California. Recordemos que Alessandra Rosaldo confirmó que su primer hogar, así como su negocio en conjunto con Eugenio Derbez, se volvió ceniza por los incendios en Los Ángeles. Al momento no han dado más detalles con respecto a esta lamentable situación.

Así lo dijo Alessandra Rosaldo: