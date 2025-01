Eugenio Derbez: Karla Sofía Gascón revela mensaje que le dio el actor por ‘Emilia Pérez’, ¿Indefendible?

A principios de diciembre, Eugenio Derbez fue objeto de malos comentarios por criticar la actuación de Selena Gomez en la cinta ‘Emilia Pérez’. Si bien se disculpó en su momento, la polémica continúa, pues varios internautas, principalmente de origen mexicano, han comenzado a defenderlo.

Sorprendentemente, Karla Sofía Gascón, protagonista del proyecto, se unió a aquellos que se han solidarizado con el actor.

Aunque sigue firme en que la película es buena, al igual que la participación de su colega, la española dejó claro que las palabras negativas de Eugenio no la afectan y hasta manifestó su deseo de trabajar con él en el futuro.

Selena Gomez / Redes sociales

Karla Sofía Gascón admira a Eugenio Derbez

Durante su visita a México para promocionar el filme, Karla Sofía Gascón tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación. Durante la conversación, aseguró que su gran admiración por Derbez no ha cambiado, pese a la opinión que dio sobre la película.

“A Eugenio Derbez le adoro. Lo amo con locura. Ojalá trabajemos juntos muy pronto, porque es una de las personas con las que a mí me gustaría más trabajar”, expresó.

Karla Sofía Gascón habla de Eugenio Derbez y ‘Emilia Pérez’ / Captura de pantalla

Karla Sofía Gascón afirma que Eugenio Derbez la felicitó por su personaje en ‘Emilia Pérez’

La también exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ comentó que, en su momento, Eugenio Derbez se acercó a ella para “agradecerle” por su personaje en el filme.

Karla Sofía Gascón “Yo me quedo con las palabras que a mí me dijo Eugenio Derbez en Nueva York, cuando nos saludamos por primera vez. Me dijo ‘gracias por este personaje, me ha encantado la película’”

En la conversación, aprovechó para abordar las críticas que ha recibido el filme por supuestamente retratar ciertas problemáticas mexicanas de forma “inadecuada”. De acuerdo con la actriz, el proyecto solo busca que el público “reflexione” sobre los mismos.

“Yo creo que esta es una película muy seria. Esta película no debería estar clasificada como comedia o musical, es una película que aborda temas para que los espectadores reflexionen sobre ellos”, apuntó.

Karla Sofía también dejó claro que no teme a las amenazas que ha recibido en redes sociales por este trabajo: “Yo no tengo problemas, si quieren me pueden matar mañana mismo. Es muy fácil matar a una persona, pero yo me siento Kenobi (personaje de Star Wars), me puedes matar, pero vas a ver lo que va a pasar después”, aseveró.

Karla Sofía Gascón habla de Eugenio Derbez y ‘Emilia Pérez’ / Captura de pantalla

Las críticas que ha recibido ‘Emilia Pérez’

Desde que se lanzó ‘Emilia Pérez’ en diversas partes del mundo, ha recibido tanto críticas positivas como negativas, principalmente por el tema que toca y la pronunciación en español de Selena Gomez.

Recordemos que esta cinta narra la vida de un criminal que decide cambiar de identidad y ayudar a todas las personas que perjudicó en el pasado. Para muchos, este proyecto habla de la delincuencia desde una “perspectiva equivocada”.

Los malos comentarios solo aumentaron después de que el director admitiera que no investigó sobre México, para realizar el filme, pues no lo consideraba necesario. Recordemos que la cinta está ambientada en una buena parte en nuestro país.

Pese a todo, ha ganado diversos premios importantes, incluido un Globo de Oro, y, hace poco, fue nominada a los BAFTA 2025 en diversas categorías como Mejor maquillaje y Mejor actriz de reparto.

