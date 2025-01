BAFTA 2025: Selena Gomez nominada por su actuación en ‘Emilia Pérez’

The nominees for Supporting Actress are…



SELENA GOMEZ, Emilia Pérez

ARIANA GRANDE, Wicked

FELICITY JONES, The Brutalist

JAMIE LEE CURTIS, The Last Showgirl

ISABELLA ROSSELLINI, Conclave

ZOE SALDAÑA, Emilia Pérez#EEBAFTAs pic.twitter.com/rjT7ig09yl