¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gomez que ha recibido muchas críticas por su compromiso?

Selena Gomez causó sensación en las redes sociales. La actriz sorprendió a sus seguidores con la noticia de que llegará al altar. ¡Se comprometió con Benny Blanco!

Pese a que estuvo enredada en el escándalo por la reciente controversia con Eugenio Derbez debido a las declaraciones que hizo de su trabajo en la película ‘Emilia Pérez’, en esta ocasión, se mostró más que feliz, dado que su novio le pidió matrimonio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, hizo el feliz anuncio. ¡Hasta presumió su anillo!

“El para siempre comienza ahora”, escribió.

Selena Gomez anuncia que está comprometida con Benny Blanco / Instagram

Te puedo interesar: Selena Gomez se compromete con Benny Blanco ¡y presume su anillo!

Cibernautas critican a Benny Blanco, prometido de Selena Gómez, por su físico

Aunque Selena se ha mostrado muy feliz desde que dio a conocer públicamente su relación, las críticas hacia su productor y colaborador musical no se hicieron esperar.

La mayoría de internautas han señalado que Benny es un hombre poco atractivo para la cantante a comparación de sus parejas pasadas.

Incluso, Gomez ha salido en defensa de su pareja por dicha situación. La famosa dejó claro que ella está muy contenta con su relación y ¡no regresaría con un ‘f…ck boy’ jamás.

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

“Él es mi absolutamente todo en mi corazón… lo mejor que me ha pasado, fin. Es mejor que cualquier persona con la que he estado. Esto es lo más feliz que he sido”. Selena Gomez

Agregó: “No voy a estar con un ‘f..ck boy’ nunca más”.

Sin embargo, luego de anunciar su compromiso, las comparaciones, así como críticas hacia Blanco no han cesado.

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

Estos fueron algunos comentarios:

“ Estará feo benny blanco, pero al menos le regaló a Selena Gomez un anillo de compromiso valuado en 1 millón de dólares ”

” “Ustedes critican a la Selena Gómez por andar con el benny blanco de que está feo como si ustedes tuvieran mejores gustos que ella”

“ Sigo sin procesar que Selena se va a casar con el Benny blanco, tan feoo caso”,

“Yo arrastrando a Selena Gómez por su mansión para hacerle razonar de por qué que no debe casarse con Benny Blanco, es tan feo”

“Benny Blanco es el ser humano más desagradable y no me sorprende que Selena Gómez se vaya a casar con él”

Sin embargo, tal parece que a Selena Gomez no le interesa en lo absoluto los malos comentarios de su novio. ¡Ellos se mostraron muy felices!

Ahora te contamos más sobre Benny Blanco, novio de Selena Gómez. ¿A qué se dedica?

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

No te pierdas: Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez por criticar su trabajo: “Como latinos debemos apoyarnos”

¿Quién es Benny Blanco, el novio de Selena Gómez?

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamín Joseph Levin, es un reconocido productor, compositor y músico estadounidense nacido el 8 de marzo de 1988 en Reston, Virginia. Desde joven mostró interés por la música, empezando a experimentar con mezclas de hip-hop desde su habitación. Su carrera despegó cuando trabajó con artistas como Britney Spears en el éxito ‘Circus’. Más adelante, colaboró con figuras como Justin Bieber, Ed Sheeran y Selena Gomez.

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

Blanco también lanzó su propio proyecto musical en 2018, debutando con el sencillo ‘Eastside’ junto a Halsey y Khalid. Su estilo abarca géneros como pop, R&B y hip-hop. Además de su éxito profesional, ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Recientemente, ha sido relacionado sentimentalmente con Selena Gomez, con quien ha colaborado en varias canciones a lo largo de los años, como ‘Same old love’ y ‘I Can’t get enough’.

Benny Blanco recibe críticas por su físico / IG: @selenagomez / @itsbennyblanco

Mira: Critics’ Choice Awards 2025: ‘Emilia Pérez’ arrasa en las nominaciones ¿Selena Gomez fue contemplada?

¿Por qué razón los fans de Selena Gomez no aprueban su relación con Benny Blanco?

Los seguidores de Selena Gomez han mostrado descontento hacia su nueva relación con Benny Blanco debido a comentarios del pasado que el productor hizo sobre la cantante. En 2020, Benny criticó duramente a Selena, llamándola “desesperada por fama” tras el lanzamiento de su línea de maquillaje, un programa de cocina y nueva música. Incluso señaló que debería “aprender de Justin Bieber”, insinuando que él no buscaba fama de manera similar.

Estos comentarios han resurgido y han generado preocupación entre los fans, quienes ahora llenan las redes sociales con mensajes advirtiendo a Selena sobre su relación con Benny. Frases como “No queremos esto para ti” y “Selena, ese tipo habló mal de ti” reflejan su inquietud por el pasado comportamiento del productor y su posible impacto en la artista.