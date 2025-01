Eugenio Derbez se defiende de la dura crítica de Belinda por el trabajo de Selena Gomez: “Está muy mal”

Eugenio Derbez no se quedó callado y, nuevamente, respondió a las críticas con respecto a su contundente opinión hacia la actuación de Selena Gomez en la película ‘Emilia Pérez’, en la cual participaron Karla Sofía Gascón, española, y Zoe Saldaña, puertorriqueña.

Recordemos que, durante una entrevista, Derbez calificó el desempeño de la intérprete de ‘Magic’ como “indefendible”. Señaló que su pronunciación en español no era adecuada y que la estadounidense no conoce la cultura mexicana. Gomez interpreta en esta cinta a la esposa de un narcotraficante mexicano “el Manitas” que transiciona a mujer, Emilia Pérez. La película del cineasta francés Jacques Audiard fue rodada prácticamente en su totalidad en Francia.

Eugenio criticó a Selena Gomez pero se tomó una foto con ella y elogió la película en la que participa / Instagram

La situación causó total revuelo. Tanto que diversas celebridades de la industria cinematográfica y musical no tardaron en reaccionar a sus palabras, pese a que él ofreció disculpas por su “indefendible” comentario.

Poco después, no solo Selena Gomez le respondió, sino que Belinda también ocupó sus redes sociales para externar su postura en cuanto a este escándalo viral en las redes sociales y los medios de comunicación.

Belinda elogió el esfuerzo de Selena para poder interpretar al personaje que le valió las críticas de Eugenio Derbez / Instagram

¿Qué dijo Belinda sobre las declaraciones de Eugenio Derbez a Selena Gomez?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Belinda alzó la voz y defendió el trabajo de Gomez en la película ya antes mencionada. ¡Con Selena, no!

“Yo casi nunca opino. No hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gomez”, dijo Beli.

Agregó: “A mí me encantó la película y su actuación. Soy consciente de todo el esfuerzo que hizo… Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen, que pueden dañar los sentimientos de las personas. Somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”.

Sin duda, el texto de Beli dedicado al comediante mexicano dejó sorprendidos a muchos. Por esta razón, las redes no tardaron en ‘funar’ a Derbez.

Eugenio Derbez fue funado / IG: @lolmx_oficial / @adrianmarcelopresenta / @ederbez

Eugenio Derbez revive el escándalo de Selena Gomez ¿le afectó?

A varias semanas de este escándalo, Eugenio nuevamente se pronunció a todos los ataques que recibió en redes sociales.

A pesar de que no se ha estrenado en México, la película del cineasta francés y con elenco no mexicano salvo Adriana Paz ha causado total debate entre el público, dado que muchos la consideran una “obra maestra”, así como algunos le dieron la razón al protagonista de ‘La familia P. Luche’. Ahora, el actor de Hollywood habló con respecto a su sentimiento por esta polémica.

En un encuentro con la prensa, Eugenio lamentó que, en estos tiempos, “no se pueda opinar”, aunque destacó que “no está bien hablar mal de ningún compañero”.

“Lo que sí reconozco es que uno nunca debe hablar de ningún compañero. Es la primera vez que lo hice. Nunca debe uno decir nada… Está muy mal que uno no pueda opinar, pero pobres de mis hijos que luego les caen de rebote las cosas. Tengo que ser más cuidadoso con mis palabras, pero sí está difícil estar en un mundo donde no puedes dar una opinión… Tiempos difíciles para la comunicación definitivamente. Es muy duro que ya no puedas abrir la boca ni opinar de nada porque te crucifican”, dijo el actor.

Eugenio Derbez y Selena Gomez, Emilia Pérez

Eugenio Derbez reacciona al contundente mensaje de Belinda

En cuanto al mensaje que le dedicó la intérprete de ‘La mala’ en sus redes sociales, Derbez optó por externarle todo su cariño y admiración, así como también a Selena Gomez. Entre risas dijo:

“La quiero mucho (a Belinda), la admiro mucho y que… nada, Dios la bendiga”. Y a Selena le comentó: “La quiero mucho, la admiro mucho y, repito, hice un comentario sobre un trabajo en específico… Que te crucifiquen por eso es un poco duro”.

Al momento, Belinda no ha respondido al cariñoso mensaje de Eugenio Derbez, luego de la controversia.

Así lo dijo Eugenio Derbez