Exesposa de Marco Antonio Solís expone el supuesto robo por parte del cantante y su actual esposa

Hasta el momento, Marco Antonio Solís no se ha pronunciado ante esta denuncia.

Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Buki, está en medio de la controversia luego de que su expareja, la cantante de ranchero, Beatriz Adriana, asegurara que él y su actual esposa le quitaran varias de sus propiedades.

A través de redes sociales, la también cantante señaló que Solís, en complicidad con su nueva pareja, la despojó de un estudio de grabación, un campo de golf y tres casas que estaban a su nombre, sin importar la relación amorosa y profesional que tuvieron en su momento.

“Marco no tenía ni carro y creí que era un hombre de Dios. Sin conocerlo, me pidió que me casara con él. Cuando lo apoyé en todo para abrirle puertas, me di cuenta de que era mala persona. Mi patrimonio de toda una vida me lo robaron”, expresó.

Asimismo, admitió que no quiso denunciar los hechos debido a que no deseaba que su hija creciera con un padre en prisión, pero que ahora está dispuesta a contar su verdad, a pesar de a las posibles consecuencias.

“No tuve el corazón para meterlos presos porque mi hija, cuando creciera, me podría reprochar de que metí a su papá a la cárcel. Esos delitos se siguen de oficio y, por cada propiedad, son cinco años. Ahora digo la verdad y muchos documentos lo comprueban. Si algo me llegara a pasar, les encargo a mi hijita y nietos. Ya saben a quienes tienen que mandar a investigar”, indicó.

Aunque no aclaró si iniciará un proceso legal por estos hechos, invitó a la gente a que consultaran el expediente de su divorcio, el cual es público, para corroborar su historia.

“Pueden ir a la corte de Riverside y pidan el expediente de cuando me quise divorciar para que le tocara la mitad de lo mío. Ahí podrán leer todo lo que les digo porque son documentos públicos”, mencionó.

Beatriz Adriana dice tener muchas pruebas del presunto robo de Marco Antonio Solís / Facebook: Beatriz Adriana

Beatriz Adriana revelará mayores detalles en su libro

Tras dar a conocer el presunto robo por parte de el Buki, Beatriz Adriana contó que, en su momento, la obligaron a firmar un contrato de confidencialidad mientras estaba hospitalizada por complicaciones cardíacas.

Pese a ser consciente de todas las repercusiones legales, la intérprete manifestó que revelará todo lo que vivió a lado de Solís en un libro, pues no quiere morir “sin limpiar su nombre”.

“Yo firmé ese documento porque yo ya estaba muy enferma del corazón y había tenido cuatro intentos de infarto; y decidí correr a México para que me salvaran la vida. Hoy me atengo a las consecuencias de que me metan presa, pero lo dudo porque es un país libre de expresión”, sostuvo.

Beatriz Adriana no tiene miedo de ir a la cárcel por confesar su verdad / Facebook: Beatriz Adriana

Relación entre Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana

Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana se casaron en 1983 y tuvieron a su única hija, Beatriz Adriana Solís. Tras un corto periodo de matrimonio, se divorciaron en 1987.

Tras la separación, el cantante se volvió a casar con Cristina Salas en 1993 y tuvieron un total de tres hijos. Actualmente, siguen juntos.

