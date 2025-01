Adriana Fonseca ¿problemas de salud mental por la actuación?

La telenovela ‘Papás por conveniencia’, actualmente transmitida por el canal Las estrellas, marcó un doble regreso: el de Adriana Fonseca, después de 17 años fuera del género, y el de Ernesto Laguardia, quien había participado por última vez en ‘Contigo sí’ en 2021. En este melodrama, Fonseca interpreta a Paulina, una villana que contrasta radicalmente con su vida personal.

Mientras su personaje abandona a sus hijos y vive de manera egoísta, Fonseca se describe como una persona con valores familiares profundos, casada desde hace años con Jason (su pareja en la vida real). Sin embargo, este rol, representó un desafío emocional significativo, tanto por la complejidad del personaje como por los temas sensibles que aborda, ya que la actriz ha estado intentando ser madre durante varios años sin éxito.

Actuar: un viaje emocional que afecta la salud mental

En una entrevista reciente para el programa “De primera mano”, Adriana Fonseca se sinceró sobre los efectos que puede tener la actuación en la salud mental. Para ella, interpretar a Paulina no solo fue demandante en el aspecto profesional, sino también emocional.

“Antes, hablar de salud mental te hacía ver mal, como si estuvieras loco. Aún hoy hay personas que dicen: ‘Yo no necesito terapia, eso te pone mal, te van a medicar y vas a quedar peor’”, compartió la actriz, subrayando los estigmas que persisten alrededor de la salud mental.

Fonseca confesó que lleva más de dos años en terapia, un recurso que considera vital para enfrentar los retos personales y profesionales que ha encontrado: “He pasado por procesos muy fuertes que te pueden destruir la autoestima y hacerte sentir que no encajas en la sociedad. La terapia me ha salvado”, agregó con sinceridad.

La carga emocional de interpretar a Paulina

Adriana reveló que para dar vida a Paulina tuvo que buscar ayuda terapéutica, ya que el personaje resultó ser muy diferente a su propia personalidad: “Me costaba mucho trabajo. Llegaba drenada emocionalmente al final del día. Tuve que usar ciertas herramientas para poder salir de esas emociones y transformarme”, explicó.

La actriz también compartió un dilema común entre los actores: la tensión entre lo que el personaje requiere y lo que sienten como individuos: “A mí no me gusta llegar al set y decir: ‘Esto no lo siento, no lo voy a decir’. Si mi personaje lo dice, tengo que decirlo así, aunque no lo sienta y aunque me esté muriendo por dentro al hacerlo”, comentó. Esta exigencia emocional, según Fonseca, puede tener un precio alto: “El cuerpo no distingue si la emoción es real o ficticia. La digiere igual y, si no la liberas, te enfermas”.

Durante la producción de ‘Papás por conveniencia’, Fonseca experimentó problemas de salud debido a la acumulación de emociones intensas: “Me enferme muy fuerte por tantas emociones que traes cargando y tienes que soltarlas. Para eso está la terapia”, enfatizó.

Rompiendo estigmas: la importancia de la terapia

Adriana también hizo un llamado a reconocer la terapia como una herramienta esencial, no solo para los actores, sino para cualquier persona que enfrente situaciones difíciles. Su experiencia personal destaca la importancia de contar con apoyo profesional, especialmente en una industria que demanda tanto emocionalmente.

“Yo invitaría a todas las personas a no tener miedo de buscar ayuda. La terapia no te hace débil, te hace fuerte. Me ha enseñado a cuidar de mí misma y a poner límites”, concluyó.

Adriana Fonseca es un ejemplo de cómo los actores, a pesar de su éxito, también enfrentan luchas internas y necesitan apoyo para superarlas. En un mundo que a menudo prioriza el desempeño y la imagen pública, sus declaraciones son un recordatorio de que la salud mental debe ser una prioridad para todos.

