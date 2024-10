Adriana Fonseca planea documental para hablar de la pérdida de su bebé

Adriana Fonseca, reconocida actriz mexicana, ha decidido dar un paso importante en su vida al abrirse sobre una experiencia profundamente dolorosa: la pérdida de su bebé en 2013.

Hace 11 años, Fonseca esperaba con ilusión convertirse en madre junto a su esposo, Iker Calderón. Sin embargo, un embarazo ectópico —en el cual el óvulo fertilizado se implanta fuera del útero— terminó con ese sueño apenas mes y medio después de la concepción.

Este suceso no solo fue devastador emocionalmente, sino que también afectó su salud física, complicando sus posibilidades de concebir de manera natural.

Adriana Fonseca recuerda que tardó en superar la pérdida de su bebé

Por mucho tiempo, Adriana mantuvo esta dolorosa experiencia en silencio, lo que convirtió en una herida abierta cada vez que los medios le preguntaban sobre sus planes de ser madre.

“Si hubo mucho tiempo que la prensa me preguntaba, me insistía, y yo estaba pasando un proceso difícil. A veces no saben lo que uno está pasando y le ponen un limón a la herida”, confesó la actriz a ‘Sale el sol’.

Adriana Fonseca quiere contar su experiencia en un documental

Gracias al apoyo incondicional de su esposo, su familia, amigos cercanos y la ayuda de la terapia, Fonseca ha encontrado el camino para superar este dolor. Hoy, siente que está en una posición más fuerte y considera que su historia podría servir de apoyo para otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

“En un futuro me gustaría hacer un documental hablando de lo que he vivido”, expresó la actriz, quien también tiene en mente la posibilidad de ofrecer conferencias. “Me gustaría dar una conferencia que podría ayudar a otras mujeres, en específico hablar del no poder tener hijos, contar mi caso porque sé que a muchas mujeres podría ayudarles”.

Adriana Fonseca revela lo que ha aprendido de la maternidad

A sus 45 años, Adriana ha llegado a una profunda conclusión sobre su vida y la maternidad. Aunque ser madre fue un sueño que acarició con fervor cuando era joven, ha aprendido a sentirse plena y realizada sin hijos. “He aprendido que uno es mujer con o sin hijos, porque si me hacían menos, me rechazaban para campañas”, reflexionó, marcando un fuerte mensaje de autoaceptación.

Adriana Fonseca reveló la pérdida de su bebé en 2020

En 2020, durante una entrevista con Maxine Woodside, Fonseca reconoció que aún tenía el deseo de ser madre, pero también era consciente de que el tiempo estaba jugando en su contra.

“Es un sueño que tenía yo más cuando andaba en mis veintes. Moría de ganas por tener un niño, pero nunca lo hice realidad. Sé que no puede ser en mucho tiempo más, porque tampoco quiero ser abuela de mis hijos. Es una situación complicada para mi pareja y yo, porque es ‘cuando Dios quiera’, pero el tiempo está encima y es angustiante a veces. También es una forma de aprender a confiar”, comentó.

Con esta reflexión, Adriana Fonseca ha mostrado que el camino hacia la maternidad es único para cada mujer y que encontrar la paz, ya sea como madre o no, es lo más importante.

