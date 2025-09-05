Mariana Echeverría presume su actual figura a meses de dar a luz a su segundo bebé: “Lo abrazo con gratitud”

Mariana Echeverría atraviesa una de las etapas más felices de su vida tras convertirse en mamá. La actriz junto a su esposo, Óscar Jiménez, recibieron hace dos meses a su segundo hijo. En medio de estos grandes momentos, la exconductora de ‘Me caigo de risa’ volvió a llamar la atención con el nuevo video que publicó en el que presume su nueva figura a sus seguidores. ¡Luce espectacular!

Aunque Mariana Echeverría ha compartido con sus seguidores cada detalle de su etapa como mamá junto a Óscar Jiménez. En esta ocasión, expresó cómo ha sido su aparente lucha por la aceptación de su cuerpo a dos meses de dar a luz.

Mariana Echeverría se convirtió en mamá con Óscar Jiménez por segunda ocasión. / IG: @marianaecheve

Te puede interesar: Facundo y Mariana Echeverría presenciaron la trágica muerte de un ‘pretendiente’ de la conductora en crucero

¿Cómo anunciaron Mariana Echeverría y Óscar Jiménez el nacimiento de su segundo bebé?

El pasado 30 de junio, Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez presentaron por primera vez a su segundo bebé. La pareja se dijo muy contenta por el nacimiento de su nuevo hijo. A través de sus redes sociales, expresaron:

“Con el corazón rebosante de amor, celebramos tu llegada, nuestro segundo hijo, nuestro amado bebé arcoíris. Has llegado para llenar de luz un lugar que alguna vez conoció la sombra, recordándonos que después de la tormenta, siempre puede aparecer un arcoíris”. Mariana Echeverría

Mariana Echeverría y Óscar Jiménez celebraron la llegada de su segundo bebé. / IG: @marianaecheve

“Tu vida es esperanza, es sanación, es amor hecho realidad. Gracias por elegirnos, pequeño milagro. Te amamos mucho”, agregaron.

Como era natural, diversos internautas celebraron la noticia de la llegada del bebé de Mariana Echeverría. La conductora recibió emotivos mensajes de felicitación por parte de sus seguidores.

Mariana Echeverría se ha mostrado muy contenta por ser mamá de dos bebés. / IG: @marianaecheve

No te pierdas: Mariana Echeverría aprovecha las burlas y registra Lady mangos gracias a La rosa de Guadalupe

¿Cómo presumió Mariana Echeverría su nueva figura a dos meses del nacimiento de su segundo bebé con Óscar Jiménez?

Ahora, Mariana Echeverría, exconductora de ‘Me caigo de risa’, encendió las redes sociales al publicar un nuevo video en el que presumió su actual figura postparto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Echeverría publicó un clip en el que se mostró casi al natural. Es decir, con un aparente traje de baño de dos piezas. Aunque la famosa posó sonriente, también lanzó una reflexión sobre cómo ha aceptado su cuerpo por el cambio que ha tenido tras las hormonas que tomó para lograr embarazarse.

“Este es mi cuerpo, a dos meses de dar vida. Un cuerpo que cambió, que se transformó, que se entregó por completo para traer al mundo el regalo más grande… Hoy no lo miro con crítica, lo miro con gratitud. Porque en cada marca, en cada curva y en cada cambio hay una historia de amor, fortaleza y milagro”, escribió Mariana.

Mariana Echeverría presume cómo luce tras el nacimiento de su segundo bebé. / Redes sociales

“Después de dos años de tratamiento hormonal y de todo lo que implicó este camino, hoy lo abrazo con gratitud. Sé que ya habrá tiempo de volver al ejercicio, de ponerme en forma y de regresar con más fuerza que nunca.Por ahora, me quedo con lo más valioso: honrar mi cuerpo por todo lo que me dio y agradecer la vida que ahora tengo en mis brazos”. Mariana Echeverría

Como era natural, este post no tardó en llenarse de reacciones. La mayoría de usuarios halagaron a Mariana Echeverría y destacaron que se ve “hermosa”. Estos fueron algunos comentarios:

“Eres increíble”,

“Te ves hermosa”,

“Todo es un proceso y estás hermosa”,

“Divina”,

“Te ves mejor que nunca”

Así lo publicó Mariana Echeverría:

Mira: Facundo revive la polémica de los mangos en La casa de los Famosos México; ¿burla a Mariana Echeverría? VIDEO

¿Mariana Echeverría regresa como conductora a Me caigo de risa?

Fuentes cercanas a la producción revelaron a TVNotas que los ejecutivos del programa querrían reincorporar a Mariana Echeverría a ‘Me caigo de risa’, pero Faisy no estaría de acuerdo. ¡Pegó el grito al cielo!

“El productor y los ejecutivos quieren reincorporar a Mariana. Una decisión que, a mi parecer, es buenísima, porque con ella la gente podría volver a disfrutar a parte del elenco original. Además de que hicieron un casting y se incorporan caras nuevas”, contó la fuente a TVNotas.

“Sin embargo, como era de esperarse, Faisy pegó el grito en el cielo cuando mencionaron la posible incorporación de Mariana. En cuanto se enteró, dijo que no estaba de acuerdo. Se opuso y mencionó que no la quería en el programa ni pisar el mismo escenario que ella. Que cómo iba a trabajar con alguien que dijo pestes de él. Puso un ultimátum con la clásica frase: ‘¡O ella o yo!’. Me queda claro que la guerra sigue cantada y no tendrá final”, Fuente TVNotas

Al momento, Mariana Echeverría, exparticipante de ‘La casa de los famosos México’, no se ha pronunciado con respecto a los rumores de su regreso a ‘Me caigo de risa’. Sin embargo, sí se ha dejado ver muy contenta en su actual faceta como madre.