Mariana Echeverría se lanza contra Faisy; confirma fuerte pelea ¿Lo tachó de machista?: “Me sentí humillada”

Hace varios meses, en TVNotas, una amiga cercana a Mariana Echeverría contó que habría intentado regresar a ‘Me caigo de risa’. Sin embargo, su enemistad con Faisy no lo habría hecho posible. Ahora, la conductora dio a conocer más detalles de su distanciamiento con el presentador. ¡Protagonizaron una fuerte pelea!

Tiempo atrás, te contamos que Mariana protagonizó un fuerte encontronazo con Faisy, lo que ocasionó la contundente salida de la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ de ‘Me caigo de risa’.

Aunque ninguno de los dos había dado detalles de su encontronazo. Faisy dejó claro que “no volvería a trabajar con Mariana Echeverría”. Ahora, Echeverría hizo frente a todos los rumores que se dijeron sobre su relación con su excompañero. ¡No se quedó con nada!

Mariana Echeverría confirma que no regresará a ‘Me caigo de risa’

Luego de compartir detalles sobre su embarazo, Mariana Echeverria reflexionó sobre las fuertes críticas que recibió por su participación en ‘La casa de los famosos México’. Incluso, dio algunos consejos sobre qué tomar en cuenta si alguna personalidad quiere incursionar en este reality.

Después, manifestó que no quiso regresar a ‘Me caigo de risa’ por aceptar entrar a ‘La casa’. Subrayó que no ha regresado a Televisa desde su participación en dicho programa, tal como te dijimos en enero en TVNotas.

Mariana subrayó que, en este momento, no trabaja en televisión, pero sí tiene otros proyectos, como la renta de sus casas, así como algunas campañas de publicidad.

¿Qué dijo Mariana Echeverría de su pleito con Faisy?

Sin embargo, lo que llamó contundentemente la atención fueron sus revelaciones en torno a su enemistad con Faisy. Dio detalles de la fuerte pelea que protagonizaron tiempo atrás.

“Ya no estoy en el chat de ‘Me caigo de risa’, y les voy a decir por qué. Ahí viene todo el meollo del asunto. Cuando me ofrecieron ‘La casa de los famosos’, yo había tenido muchos problemas en ‘Faisy nights’ porque no me trataron bien. Me sentí un poco humillada”, dijo la conductora.

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él”. Mariana Echeverría

A partir de ese momento, Echeverría comentó que ya no había buena chispa entre ellos. Por esta razón, tomó la decisión de salir de ‘Me caigo de risa’.

“El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo… Al final el programa ya no tenía la misma chispa, entonces al final, la producción decidió sacarme de ahí”. Mariana Echeverría

¿Mariana Echeverría le tiene rencor a Faisy tras su encontronazo?

En cuanto a su relación actual con Faisy, solo mencionó que le desea todo lo mejor, así como que ya “soltó” todo lo que sucedió con él.

“El pleito de él conmigo fue personal, yo ya dejé ir, fluí. Yo le deseo a él y a todos que les vaya muy bien, yo estoy en una etapa padrísima y, como les dije, yo ya perdoné, pedí perdón a los que tenía que pedir perdón, y aunque los que me hicieron daño no me han pedido perdón, yo ya solté”. Mariana Echeverría

Finalmente, Mariana Echeverría recalcó que, en estos momentos, está más que enfocada en la llegada de su nuevo bebé, así como en su nueva vida en León.

“Estoy en una etapa increíble, dando vida. Estoy muy tranquila, todo mi embarazo ha ido bien, no ha sido de alto riesgo. Estoy enfocada en mi hijo 24/7 y en mi embarazo, entonces ahorita no planeo, ni siquiera tengo tiempo de ir y regresar, porque tampoco es tan fácil”, concluyó.

¿Qué le contestó Faisy a Mariana Echeverría?

Al momento, el conductor de ‘Me caigo de risa’ no se ha pronunciado con respecto a estas fuertes declaraciones. Aunque, hace unos meses, Faisy sí reaccionó al embarazo de Mariana Echeverría.

“A Óscar sí lo felicité. Le tiró muy buena onda porque es portero del León y sé que ahora están esperando un hijo. Sé cuánto lo deseaban y espero que sean muy felices”, dijo en ese entonces.