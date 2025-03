Mariana Echeverría revela que sufrió cuatro abortos antes de su actual embarazo

Tras su participación en La casa de los famosos México, Mariana Echeverría ha vuelto a conectar con sus seguidores a través de sus redes sociales. Recientemente, compartió detalles sobre su segundo embarazo y reveló los nombres que ha elegido para su futuro bebé.

La conductora, quien regresó a su hogar en León, Guanajuato, reveló que su proceso de gestación no ha sido sencillo y que ha enfrentado diversas dificultades para convertirse en madre nuevamente.

Un embarazo muy esperado su bebé arcoíris de Mariana Echeverría

El 29 de enero, Mariana anunció con emoción que estaba esperando a su bebé arcoíris, término que se emplea para referirse a los niños que nacen después de una pérdida gestacional. A lo largo de su embarazo, ha compartido abiertamente el desafiante camino que recorrió para lograr esta gestación.

En una transmisión en vivo el 5 de marzo, la conductora habló sobre su experiencia con la fertilización in vitro, un método al que recurrió después de varios intentos fallidos: “Fue un proceso muy duro el in vitro, de incertidumbre, donde no sabes qué va a pasar. Fue el último embrión que tenía y afortunadamente ahora es un bebé de casi seis meses”, explicó.

Mariana Echeverría: Cuatro abortos y la pérdida de una trompa de Falopio

En su conversación con sus seguidores, Mariana reveló el doloroso camino que atravesó antes de lograr este embarazo: “Realmente fueron cuatro los abortos que pasé. Fueron muy complicados, pero todo llegó a donde tenía que llegar”, confesó. Además de las pérdidas gestacionales, la conductora también sufrió la pérdida de una trompa de Falopio, lo que complicó aún más su deseo de ser madre nuevamente.

Uno de los temas que más curiosidad generó entre sus seguidores fue si conocería el sexo del bebé antes de su nacimiento. Mariana explicó que, a pesar de que desde el inicio del proceso médico se pudo determinar el género, ella y su esposo decidieron mantenerlo en secreto hasta el día del parto: “Nosotros no quisimos saber el sexo. Nos vamos a aguantar a que sea un secreto hasta que nazca, no nos importa si es niño o niña”, aseguró. A pesar de esta decisión, la conductora ya tiene elegidos los nombres para su bebé.

En la transmisión en vivo, Mariana también mencionó que, a diferencia de su primer embarazo, en esta ocasión ha decidido no realizar un baby shower. “Estoy por entrar al sexto mes y todo está fluyendo de maravilla”, comentó. Actualmente, está enfocada en disfrutar cada etapa de su embarazo, así como en atender a su familia y proyectos personales, antes de retomar su carrera en televisión.

