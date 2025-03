¿Faisy reaccionó a los señalamientos de Mariana Echeverría? Lanza intrigante mensaje

El pasado jueves 6 de marzo, Mariana Echeverría se sinceró sobre su enemistad con Faisy. La conductora reveló detalles de la fuerte discusión que sostuvo con su expcompañero de ‘Me caigo de risa’.

Lo anterior causó revuelo en las redes sociales, debido a lo delicado del asunto. Y es que Echeverría expresó que en esta discusión, Faisy la lastimó mucho al considerar que su forma de reaccionar era porque “estaba hormonal”. Situación que le ofendió de sobremanera.

Mariana Echeverría despotrica contra Faisy / IG: @marianaecheve

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre su pleito con Faisy?

A través de un en vivo en Instagram, la también exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reveló las razones por las cuales salió como conductora de ‘Me caigo de risa’. Mencionó que, tras la discusión con Faisy, ya no existió una chispa. Lo que derivó a que la producción del programa le diera las gracias.

“Tuvimos una discusión, Faisy y yo. Sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada. Me dijo que estaba hormonal. Nos enojamos. Lloré mucho tiempo. Tiempo después, perdí al bebé y le echaron la culpa a él”, dijo Mariana Echeverría.

Mariana Echeverría / Instagram

Agregó: “El chiste es que se pidió mi salida porque al final él no quería grabar conmigo… Al final el programa ya no tenía la misma chispa. Entonces, al final, la producción decidió sacarme de ahí”.

Aunque Mariana Echeverría dejó claro que ella ya “soltó” este polémico suceso en su pasado. En redes sociales, no tardaron en cuestionar la opinión de Faisy. Esto debido a la poca credibilidad hacia la versión de la conductora debido a sus acciones en ‘La casa de los famosos México’.

Mariana Echeverría y Faisy tenían una gran amistad que se fracturó a raíz del problema. / Instagram: @marianaecheve / @faisirrito

¿Cuál fue el mensaje de Faisy tras revelaciones de Mariana Echeverría?

Las declaraciones de Mariana no tardaron en hacerse virales. No obstante, en ese momento, Faisy no habló directamente de este video.

Sin embargo, hace unas horas, Faisy compartió un inquietante mensaje a través de su cuenta oficial de ‘X’. ¿Despotricó contra Echeverría?

Faisy / Instagram: @faisynights

“La gente feliz… no tiene tiempo de chin…”, escribió Faisy en su tweet de ‘X’.

Aunque esta publicación fue en 2019, el conductor de ‘Me caigo de risa’ decidió repostearlo. Incluso, lo fijó en su perfil.

Lo anterior desató especulaciones de que podría ser una respuesta a los recientes señalamientos de Mariana Echeverría. No obstante, él no ha dicho nada directamente en cuanto a este video.

La gente feliz.. no tiene tiempo de chingar — Faisy 🤟🏼 (@faisirrito) April 2, 2019

Recodemos que Faisy también expresó sus nulas ganas de volver a trabajar con Mariana Echeverría. Lo cual dejó claro que no existiría una buena relación entre ambas personalidades.

“No entiendo por qué sigue la polémica y el chisme. ¿Cómo por qué querría yo trabajar con alguien que dijo que trabajar conmigo fue horrible?”, dijo Faisy en su momento. ¿Habrá más polémica?