Nagibe Abbud arremete contra Ime Garza Tuñón tras amenazas: “Perro que ladra no muerde”

La actriz y cantante Nagibe Abbud compartió en exclusiva con TVNotas que luego de la controversia con Imelda Garza Tuñón, denunció amenazas acerca de que supuestamente le lanzarían ácido y los ataques cesaron, pero tuvo que tomar medidas de seguridad para protegerse aunque no tiene miedo.

“Ya no han seguido las amenazas. Desde que lo dije en los medios ya no siguieron. La primera amenaza que recibí fui directamente con el abogado y pusimos la denuncia. Hicimos todo de manera correcta y de hecho dejé de salir y cuando salía, salía con guardias. No, porque me diera miedo, pero pues más vale prevenir que lamentar”, dijo.

A pesar de la gravedad de la situación, Nagibe asegura que no le teme a Imelda: “Perro que ladra no muerde. Me ha mandado mensajes de cuentas falsas. Sé que es ella por los mensajes que me dice… Yo le contesto como le contestaría a ella directamente, y pues hemos tenido alguna conversación pero no dura más de 5 minutos y no llegamos a absolutamente nada”.

“La última vez que hablé con ella no llegamos a nada. Yo le dije, ‘si no es para pedir ayuda, entonces ya no me contactes’. Me ha contactado por otros medios, pero realmente no hemos llegado a nada positivo”, agregó.

Pese a todo, Nagibe sigue pendiente del caso entre Imelda Garza Tuñón y su exsuegra, Maribel Guardia: “Tenía mucha esperanza de que ella cambiara, pero después me di cuenta que ella es así. Entonces cuando eres así no basta con lo que yo diga, o con lo que cualquier persona te diga. Si tú no quieres cambiar, pues no vas a cambiar. Cuando eres así, realmente disfrutas el ser así y así te vas a quedar. Lo que sí puedo hacer es seguir luchando de manera legal para que la gente vea que hay una consecuencia”, indicó.

La cantante desde muy chiquita ha tenido ese gusto de ayudar y cuidar a los animales, por lo que a sus 15 años comenzó a brindar apoyo a fundaciones de animales donando comida. / Instagram;@nagibeabbud

Nagibe Abbud lanza canción ¿inspirada en Imelda Tuñón y Maribel Guardia? ¡No le teme a las demandas!

En medio de la batalla legal por la custodia del nieto de Maribel Guardia, Nagibe lanzó una canción del género electrocorrido con un mensaje claro: denunciar la corrupción y la impunidad en el sistema.

En el video musical interpreta a “una persona que va por mal camino y que intenta pagarle al sistema legal para evitar tener que pagar las consecuencias”, según nos contó Nagibe Abbud.

“Todos los personajes a excepción del mío son héroes que interpretan la verdad y que obviamente no dejan que el sistema legal acepte ese dinero para que esta persona no pague las consecuencias”, dijo Nagibe sobre su nuevo tema donde busca retratar la realidad de muchas personas. “Son situaciones de la vida real, que vivimos todos los días, pero para muchas personas es un poco difícil aceptarlo”, agregó.

Nagibe Abbud e Imelda Tuñón / Redes sociales

Al cuestionarle si la canción está inspirada directamente en el caso de Imelda Garza Tuñón o retrata algo del caso, respondió:

“Pues va dirigido a todo un poco. Cada persona lo interpreta de manera diferente… pero las personas que se relacionen es porque se ven reflejados en ciertos personajes y pues la vida es eso, y el arte es reflejar la vida y la vida tiene más de una cara conocida. Entonces lo importante es conectar con lo real, con lo verdadero y el arte también está para abrir los ojos, para incomodar… porque esa incomodidad te hace crecer y te hace evolucionar”, reconoció Nagibe.

“Si a alguna persona le duele, es porque realmente se ve reflejada. Yo me puedo poner detrás de las rejas y no tengo ningún problema porque yo no me siento reflejada en eso. Es un personaje. Entonces si hay personas a las que les duele es porque se sienten reflejadas y es normal. Lo no normal es continuar en ese mismo camino y no cambiar”, señaló la cantante.

Abbud afirmó estar tranquila ante posibles demandas, pues cuenta con respaldo legal y se dice tranquila de no haber hecho nada incorrecto legalmente: “Cuando me amenazaron con la demanda, fue lo que menos me importó, porque desde un inicio siempre dije que yo estoy respaldada por pruebas legalmente hablando. No me pueden hacer nada. Me pueden hacer otras cosas en otro sentido, pero legalmente no”.

Respecto a las críticas que recibe por involucrarse en el caso de Imelda y Maribel, para buscar justicia, Nagibe comentó: “Yo sé mi propósito. Yo sé el rol que tengo en esta vida y yo lo he tomado como lo tengo que tomar y sé que con eso puedo tener mucho hate, muchos comentarios negativos porque hay gente que no lo entiende todavía, que yo sé que con el tiempo lo van a entender, pero a veces esto no es tan rápido. No es tan inmediato, pero hay que tener paciencia porque la justicia siempre llega y la verdad siempre se acomoda y se tiene que tener paciencia porque tú sabes que todo eso que estás recibiendo tiene un porqué y vale la pena seguir luchando y vale la pena no rendirse nunca porque sabes por lo que estás luchando. No pasa nada, yo aguanto”.

Cortesía de la artista / IG: @nagibeabbud / Archivo TVNotas

¿En qué va el proceso legal de Ime Garza Tuñón? Nagibe reacciona a polémicas

Sobre las pruebas que entregó a la fiscalía para defender a Maribel, Nagibe indicó que están en manos de las autoridades y aún están en investigación: “Hice el protocolo de manera correcta desde un inicio. Llevé a los dueños de las pruebas porque no eran mis pruebas, los llevé a un notario, a la fiscalía a un perito en fonética que es quien se encarga de evaluar, de saber si esas pruebas son manipuladas o si son falsas y si son falsas a mí me multan y a los dueños de las pruebas, por estar entregando las cosas erróneas a la fiscalía”.

“Las pruebas están ahí. Se sigue con la investigación y esto a veces no es tan rápido como muchas personas desearíamos que fuera y que hubiera una ley que protegiera, pero hay que seguir teniendo paciencia, porque el tiempo es sabio y yo sigo confiando. Obviamente, no les voy a decir que siempre es así, porque el mundo está lleno de injusticias y la cárcel está llena de inocentes, pero en este caso, cuando yo empecé, tenía la certeza y sigo teniendo la certeza, de que se sabrá la verdad y de que la justicia va a actuar y que el sistema legal como lo planteo en el video (de su canción) no va a ser corrupto”, dijo.

Nagibe opinó acerca de que el hijo de Imelda regresó con ella: “Espero que no esté siendo el niño expuesto (a los excesos que denunció Maribel que supuestamente cometía Imelda). Como esto está muy reciente, realmente ella sería muy tonta para ahorita estar exponiendo al niño. Yo espero (que esté) bien”, dijo.

La examiga de Imelda también habló de las polémicas que ha protagonizado la viuda de Julián Figueroa como la vez que olvidó el micrófono al momento de salir al escenario: “Realmente ella puede olvidar 20 micrófonos y pues no pasa nada ¿no? Con que no exponga al niño es lo importante. A cualquier persona se le puede olvidar el micrófono, pero la humildad tiene que estar siempre ahí contigo ante todo, porque si no hay humildad para decirte a ti misma, ‘estoy mal en esto’ pues no vas a cambiar y no va a haber una evolución”.

Nagibe sigue hablando de Imelda / Cortesía Nagibe

Maribel Guardia recordó a Julián Figueroa en su cumpleaños: “Es un ángel para ella”

Recientemente Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa en el que hubiera sido su cumpleaños número 30, pidiéndole fuerzas para seguir adelante. Acerca de esto, Nagibe indicó: “Maribel es una mujer muy fuerte emocionalmente, y no es casualidad que todos los que conocemos a esa familia, decimos lo mismo y que todos los amigos de Julián que conocemos la situación, decimos lo mismo. Maribel es muy fuerte mentalmente, físicamente y en todos los sentidos y también es muy sentimental, y es obviamente entendible que se ponga sensible en estas fechas, pero yo siempre le he dicho que Julián es un ángel para ella”.

“Julián era la persona más noble del mundo… era una persona muy amorosa. Era una persona noble. Era una persona que defendía a su familia a pesar de cualquier situación. Era una persona que quería a su familia unida. Hacía absolutamente todo por (su hijo)… por Marco y Maribel. Jamás lo hubieras escuchado hablar mal de alguien. Yo lo quería mucho. Sé que él quiere que su hijo esté bien. Julián hubiera hecho exactamente lo mismo por mi”, añadió.

La famosa reveló que no podría dedicarse al cien al activismo, pues actualmente está produciedo su primera cinta.

¿Nagibe Abbud se distanció de su tío Omar Chaparro por la polémica de Maribel Guardia?

Por último, Nagibe agradeció el apoyo público que le dio su prima Andrea Chaparro, y descartó que la polémica la haya alejado de su tío, Omar Chaparro, quien ha preferido mantenerse al margen del tema mediático sin fijar una postura al respecto:

“Mi tío no esta involucrado en esto. Mi tío no quiere saber absolutamente nada de la situación. Mi tío no quiere que lo involucren con las pruebas y hay que respetar su decisión. Él me conoce. Yo lo conozco a él. Él sabe cuál es la situación pero yo no lo quiero involucrar y hay que respetarlo”, finalizó Nagibe.