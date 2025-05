Buscan culpable legal de muerte de Julián: Maribel, que Imelda lo desatendió y ella que su suegra no lo ayudó

Desde enero de 2025, Maribel Guardia e Imelda Tuñón se han visto envueltas en una guerra de declaraciones. Esto, en consecuencia de una denuncia que presentó la actriz contra la cantante. Aseguró que Ime vivía en los excesos de bebida, sustancias y fiestas, y que le preocupaba el bienestar de su nieto.

Hace unos días, Maribel y su marido, Marco Chacón, dijeron que existe un testamento de Julián Figueroa (†), pero los abogados de Ime aseguraron que la firma es apócrifa. Al respecto, nos contactó una persona allegada a la familia, quien reveló que tanto Maribel como Imelda buscan desenmascarar quién fue el culpable del deceso del cantante.

Además, nos contó todo lo que vivió el cantante. “Conocí a Julián muchos años, igual que a su familia.Todo se ha salido de control. Ambas (Maribel e Imelda) ven por su bienestar, pero no dicen lo que hay de trasfondo. Julián sufrió por culpa de las 2 y hasta por su padre”.

“Julián no era un tipo fácil de tratar. Tenía un carácter difícil. Había que tratarlo con ‘pincitas’, porque de la nada se alteraba. Maribel, Marco e Ime le tenían miedo”.

Una persona allegada a la familia, quien reveló que tanto Maribel como Imelda buscan desenmascarar quién fue el culpable del deceso del cantante. / Redes sociales

“Maribel tuvo que aceptar que su hijo tenía problemas de adicciones. Julián acudía a terapias con una psiquiatra. Al parecer utilizaba ansiolíticos y antidepresivos para tratar de estar bien”.

“Me contaba sus problemas. Uno de ellos era que no quería verse ‘gordo’. Siempre buscaba el cuerpo perfecto, algo que aprendió de su mamá. Ella tiene fijación por mantenerse esbelta y con cuerpazo”.

“Julián tenía muy marcada la ausencia de sus padres. Era difícil cargar con la fama de ambos. Me dijo que en una terapia gritó: ‘¿A mí que chin... me importa que mi padre fuera el cantante del pueblo. Si era el hombre más p... mujeriego del mundo?’. La muerte de Joan Sebastian le afectó muchísimo. Y aunque admiraba a su madre, le dolía que la vieran solamente como un s... symbol”.

¿Qué trastornos tenía Julián Figueroa?

“Contó que le detectaron ‘trastorno de niño emperador’. Son niños que demandan mucho. Son exigentes. No se conforman con nada. Es la forma como su madre lo educó. Sé que Julián consumía (bebida) y otras sustancias a diario. Padecía depresión y utilizaba sustancias para estimularse y olvidar”.

“Estuvo internado como 5 meses antes de su fallecimiento, en una clínica de rehabilitación en la CDMX. Al parecer, ahí le colocaron un medicamento para tratar la dependencia al (bebida). No funcionó”. Persona cercana a la familia

“Después, Maribel localizó a un doctor en Torreón, Coahuila. Estaba muy preocupada, porque Julián ya consumía diario y lo veía muy mal. Esto, a nada de su muerte. Maribel y Marco discutían por Julián. A ella no le gusta que se sepa. Marco se llevó a Julián a Torreón para que le colocaran un implante que le ayudaría a no consumir más. El médico advirtió que este no era mágico y que para que surtiera efecto debía quedarse 6 meses internado y así complementar el tratamiento con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Marco no quiso dejarlo. Dijo que ya tenía los boletos del avión de regreso. Debió hacer lo que indicaron para que el tratamiento funcionara”.

Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Archivo TVNotas

“A Ime la culpan por las recaídas de Julián, por las peleas frecuentes. Dicen que hacía que él consumiera. Maribel también carga culpa. Sabe que fue una madre ausente, aunque materialmente le dio todo, antepuso su trabajo. Ella le ha achacado a Imelda que no hizo nada por su hijo. La llamó ‘irresponsable’. Ime sabe que al final ella tampoco lo dejó en la clínica de rehabilitación para evitar su muerte”.

“Imelda habló con el doctor de esa clínica. Le pidió ayuda para Julián. Días antes de fallecer él no paraba de consumir. Todos pidieron ayuda, pero nadie hizo nada. Me enteré de que hace poco la parte legal de Imelda buscó al doctor para ver si podía ser testigo de que ni Maribel ni Chacón hicieron algo por salvarle la vida. Vieron que el doctor declaró que se pudo haber salvado. Chacón le reclamó. Ahora Maribel e Imelda se echan la pelotita, pues legalmente quieren buscar quién fue el culpable del fallecimiento”.

“Todos están embarrados. Él murió por depresión mal tratada por sus adicciones. Sabían lo que padecía. Hoy, en medio de los conflictos, piensan solucionar lo de la muerte. Mejor que acepten su culpa y que dejen descansar a Julián”, concluyó

Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo el doctor Omar Villarreal sobre la muerte de Julián Figueroa?

“Sí traté a Julián. Estaba muy depresivo. Llevaba un coctel de más de 10 medicamentos. Estaba sobremedicado, con antidepresivos, antipsicóticos. Les dijimos que le pondríamos un implante para dejar de beber, que se tenía que quedar internado. Nos dijeron que no, que tenía que irse, que ya teníavuelo de regreso. Marco Chacón rompió el acuerdo. Sí se pudo haber salvado”. Dr. Omar Villarreal

¿Qué reveló Omar Villarreal en exclusiva a TVNotas?

“Muchos llegan a pedir ayuda por sí solos. Otros necesitan motivación. La responsabilidad de la familia es ayudarlo. No le llamo culpa. Es ignorancia. A veces hacemos caso omiso a los expertos. En las adicciones existe el papel del codependiente.

El que lo quiere salvar. El superhéroe. El facilitador que le ayuda a conseguir sustancias o da dinero para el consumo. Cuando la familia está en un entorno enfermo, la consecuencia es un adicto. Piensan que se les pasará. La familia se vuelve codependiente del paciente. Julián, como lo dije, pudo haberse salvado”

Omar Villarreal / Archivo TVNotas

¿Cómo fue la relación de Julián Figueroa e Ime Garza Tuñón?

2013. Se conocieron en una fiesta celebrada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Meses después comenzaron su relación amorosa.

Se conocieron en una fiesta celebrada en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Meses después comenzaron su relación amorosa. MAY 2017 . Nació su primogénito.

. Nació su primogénito. AGO 2017. Se casaron por lo civil en Monterrey, en un evento privado.

Se casaron por lo civil en Monterrey, en un evento privado. 24 NOV. 2021 . Celebraron su aniversario (de novios) con una cena romántica.

. Celebraron su aniversario (de novios) con una cena romántica. AGOSTO 2022 . Se dijo que Julián fue infiel y que Imelda le advirtió que, si no cambiaba, se divorciaban.

. Se dijo que Julián fue infiel y que Imelda le advirtió que, si no cambiaba, se divorciaban. 9 ABRIL 2023 . Fallece Julián debido a un infarto al miocardio. No hubo funeral. Fue cremado y sus restos reposan en casa de su mamá.

. Fallece Julián debido a un infarto al miocardio. No hubo funeral. Fue cremado y sus restos reposan en casa de su mamá. ENERO 2025. Inició la guerra mediática entre Imelda y Maribel Guardia por la custodia del hijo de Julián y el testamento del cantante.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué escándalos tuvo Julián Figueroa por efectos de la bebida?

ENE. 2010: A los 14 años, acompañó a Joan Sebastian (+), a un palenque y al parecer ahí probó por primera vez.

A los 14 años, acompañó a Joan Sebastian (+), a un palenque y al parecer ahí probó por primera vez.  JUNIO 2013: Al cumplir 18, probablemente comenzó a beber de forma continua porque lo vimos en estado inconveniente varias ocasiones.

Al cumplir 18, probablemente comenzó a beber de forma continua porque lo vimos en estado inconveniente varias ocasiones.  DICIEMBRE 2014: Lo captamos con Imelda, al salir de un bar con lo que parecía una bebida ‘caminera’.

Lo captamos con Imelda, al salir de un bar con lo que parecía una bebida ‘caminera’. FEBRERO 2015: Aparentemente se enfiestaba con amigos en bares de la CDMX.

Aparentemente se enfiestaba con amigos en bares de la CDMX. MARZO : Lo vimos salir de una reunión y, según parecía, no podía estar en pie.

: Lo vimos salir de una reunión y, según parecía, no podía estar en pie. MAYO : Se dijo que, al parecer, lo internaron en una clínica de rehabilitación y que lo corrieron del CEA.

: Se dijo que, al parecer, lo internaron en una clínica de rehabilitación y que lo corrieron del CEA. 2017: Salió a la luz que, aunque Imelda estaba embarazada, supuestamente él le fue infiel con Karina Reyes y Grette Durán, famosa por ser ex de Maluma. Después Grette confirmó lo sucedido, pero aclaró que no sabía que él tenía una relación y mucho menos que sería papá.

FEBRERO 2020: Se supo que al parecer Julián Figueroa

Ambos autos fueron pérdida total. Lo detuvieron. Supuestamente Maribel evitó que lo metieran en la cárcel porque, presuntamente, llevaba bebida y sustancias en el auto.

Se supo que al parecer Ambos autos fueron pérdida total. Lo detuvieron. Supuestamente Maribel evitó que lo metieran en la cárcel porque, presuntamente, llevaba bebida y sustancias en el auto. JULIO 2022: Lo vimos en un restaurante al sur de la CDMX, tomándose unos tequilas y, aparentemente, de lo más cariñoso con una mujer que se le acercó a pedirle una foto.

