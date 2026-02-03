Muere querida actriz que brilló en series de televisión, a los 66 años; así lamentaron su partida

A pocos días de la muerte de la actriz Catherine O’Hara y Gerardo Taracena, la televisión española está de luto. La querida actriz Aurora Sánchez, recordada por su entrañable papel de Manuela en “Ana y los 7", murió a los 66 años.

Su muerte tomó por sorpresa, ya que desde hace tiempo se mantenía alejada de la televisión y no se conocía que atravesara algún problema de salud.

Muere Aurora Sánchez, actriz de ‘Ana y los 7′, a los 66 años / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Aurora Sánchez?

Hasta ahora, la causa de la muerte no ha sido revelada. La Unión de Actores y Actrices de España confirmó el fallecimiento, pero no dio detalles médicos ni explicó qué ocurrió.

Esto ha provocado aún más sorpresa, ya que no existían reportes públicos sobre alguna enfermedad. Medios como El país, Semana y El confidencial coinciden en que todo sucedió de manera inesperada.

Esa falta de información ha hecho que el impacto sea mayor entre sus seguidores. Muchos todavía no pueden creer que la actriz, siempre activa en teatro, se haya ido tan pronto.

Por el momento, la familia ha optado por mantener discreción. Se espera que en los próximos días se comparta más información.

¿Cómo se anunció la muerte de Aurora Sánchez?

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de la Unión de Actores en X. Con un mensaje breve, pero lleno de respeto, despidieron a la intérprete.

“Desde la Unión, nuestro más sincero pésame para los familiares y amigos de la actriz. DEP”, escribieron. Bastaron esas palabras para que colegas y fans reaccionaran de inmediato.

El Teatro Lara, donde trabajó durante años, también le dedicó un mensaje emotivo.

“Hoy nos despedimos de Aurora Sánchez, una mujer a la que admiramos y queremos muchísimo. Gracias por tantos momentos de felicidad”.

Sus compañeras de Ana y los 7 no tardaron en pronunciarse. Silvia Marsó confesó: “Nuestra querida compañera nos ha dejado DEP. Era una compañera adorable. Lo siento mucho. Estamos todos consternados”.

Según se informó, fue velada en el tanatorio Tomares de Sevilla, donde familiares y amigos pudieron despedirse en privado.

¿Quién fue Aurora Sánchez, actriz española de series?

Aurora Sánchez nació en Huelva en 1960 y dedicó prácticamente toda su vida a actuar. Considera una actriz muy versátil que hizo comedia, drama o teatro clásico.

Saltó a la fama con su personaje de Manuela, la cocinera de “Ana y los 7". Un personaje carismático y comicidad. Sobre su vida privada se desconocen los detalles, pues la actriz se mantuvo alejada de escándalos y siempre fue reservada con su vida personal.

Más tarde brilló en “Acacias 38", donde interpretó a Paciencia durante más de 60 episodios. También participó en series como “Policías”, “Lalola” y “Pequeñas coincidencias”.

También participó en otras producciones como:



“El botones Sacarino”.

“Apaga la luz”.

“Clara y Elena” (2001).

“Maktub” (2011).

“Mi otro John” (2023).

