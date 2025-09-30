Linet Puente devastada por la muerte de una amiga y excompañera en Hechos AM tras accidente aéreo

La noticia de la muerte de Débora Estrella, periodista y conductora de Hechos AM, ha causado gran conmoción en el medio. Su partida ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en un trágico accidente aéreo en García, Nuevo León, dejando devastados a familiares, amigos y colegas. Una de las más afectadas fue Linet Puente, quien compartió durante años espacio en televisión con ella y no pudo contener la tristeza al recordarla públicamente.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en el que murió Débora Estrella, conductora de Hechos AM y amiga de Linet Puente?

El accidente aéreo que le arrebató la vida a Débora Estrella se registró el 20 de septiembre de 2025, cuando la avioneta en la que viajaba cayó de forma abrupta en la zona del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León. El piloto, Bryan Ballesteros Argueta, también murió en el siniestro.

La aeronave, con matrícula XB-BGH, estaba destinada a prácticas de vuelo. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar con exactitud las causas del siniestro, aunque la primera línea apunta a que la cercanía del helicóptero fue determinante en el desenlace. La tragedia movilizó a los cuerpos de emergencia de la zona, que trabajaron por varias horas para rescatar los cuerpos atrapados en la estructura metálica.

¿Cómo hallaron el cuerpo de Débora Estrella tras el desplome de la avioneta en Nuevo León?

El impacto fue de tal magnitud que tanto la conductora Débora Estrella como el piloto quedaron atrapados dentro de la avioneta. Protección Civil de Nuevo León informó que las labores de rescate concluyeron a las 4:12 de la madrugada del domingo, momento en el que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense del Hospital Universitario para las diligencias correspondientes.

El alcalde de García, Manuel Guerra, declaró que el accidente fue tan violento que no hubo posibilidad alguna de que los tripulantes sobrevivieran. Posteriormente, el funeral de Débora Estrella se realizó el 22 de septiembre en San Pedro Garza García, Monterrey, en un servicio privado con la presencia de familiares y amigos cercanos. Sin embargo, a las afueras, decenas de personas y medios de comunicación se congregaron para despedirla.

El ambiente fue de profundo respeto, marcado por coronas de flores y mensajes de cariño. Su exesposo, José Luis García, sorprendió al estar presente y acompañar a la familia en este proceso, pese a haberse separado hace años. Un gesto que muchos calificaron como un acto noble en medio del dolor.

¿Cómo reaccionó Linet Puente tras la trágica muerte de su amiga y colega Débora Estrella?

Entre las colegas más afectadas está Linet Puente, quien compartió pantalla con Débora en Hechos AM. La periodista confesó a un periódico local que la noticia la golpeó de manera inesperada y dolorosa:

“Me ha pegado de una manera muy dura, difícil. Débora, más allá de haber sido mi compañera de Hechos AM durante un par de años, era mi amiga. Seguíamos frecuentándonos, seguíamos escribiéndonos”, expresó conmovida.

Puente agregó que lo más doloroso fue enterarse de que alguien tan joven y lleno de vida muriera en circunstancias tan trágicas:

“Perder a alguien es difícil, pero fue muy shockeante saber que alguien tan joven, tan llena de vida, tan buena, que no se metía con nadie, tenía una vida muy bonita, muriera de esa manera”. Linet Puente

Actualmente, Linet se prepara para su nueva faceta como crítica en La granja VIP México, pero no ha podido reponerse del impacto que le dejó la noticia. Incluso relató que el domingo posterior al accidente, durante la transmisión de Hechos domingo, compartió en vivo con Jorge Zarza la tristeza que ambos sentían por la pérdida de su colega.

“Ha sido una tristeza muy fuerte, yo no me he podido reponer desde el sábado que me enteré de la pérdida de Débora” Linet Puente

¿Quién era Débora Estrella y por qué su muerte causó tanta conmoción en el periodismo mexicano?

Débora Estrella tenía 43 años y era reconocida por su trabajo como conductora en Hechos AM. Su carisma, profesionalismo y cercanía con el público la convirtieron en una figura querida dentro del periodismo mexicano. Muchos colegas la recuerdan como una mujer amable, dedicada y con una energía que iluminaba cualquier espacio.

Su funeral se llevó a cabo el 22 de septiembre en una funeraria de San Pedro Garza García, Monterrey. Aunque el servicio fue privado, medios de comunicación y seguidores se reunieron a las afueras para rendirle homenaje.

La prensa local también compartió los últimos mensajes que Débora envió antes del accidente, lo que ha generado aún más conmoción entre quienes la conocían. Su partida ha sido descrita como “trágica e inesperada”, y su legado como comunicadora sigue vivo en quienes compartieron momentos con ella.