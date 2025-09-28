Kenia Gascón, hija de Tara Parra, muestra increíble imagen de los últimos momentos de la actriz ¿de qué murió?

Kenia Gascón atraviesa uno de los la parida los mana a primera La partida de su mama, la primer actriz Tara Parra, quien murió el pasado 12 de septiembre, a los 93 años, en su casa de Punta Cana, República Dominicana, debido una demencia con cuerpos de Lewy que padecía.

La actriz explica: “Ella tenía demencia con cuerpos de Lewy. No solo pierdes la memoria, sino que alucinas. Veía una telenovela y de repente sentía que los personajes estaban con nosotras. Tenía visiones positivas, a pesar de que tal vez no sabía que era su hija, pero sí que la amaba y cuidaba. Muchas veces me decía ‘mamá’. En la etapa final se les cierra la tráquea porque se les olvida respirar”.

Tara Parra / Redes sociales

¿De qué murió la actriz Tara Parra y cuáles fueron sus últimos momentos?

Así fueron sus últimos días: “Primero como que lloraba y solo decía '¡Ah!’. Al día siguiente ya no hablaba y luego ya no podía comer. En 3 días se puso gravísima. Me aboqué a cuidarla con una bien hasta el final. No me la creía, a pesar de su edad, pensaba que se iba a recuperar y fueron días muy duros yo sola cuidándola”.

“Lo último que recuerdo de mi madre es que yo la volteé porque le tocaba su curación. Me apretó mi mano y con su mirada transparente que siempre tuvo me dijo '¡Gracias!’. Fui al baño y regresé y ya se había ido (llora). Sentí alivio, porque había sufrido tanto que di gracias a Dios”.

Su mamá siempre le dijo que quería terminar sus días en su casa y que no la llevaran a un hospital. Esa era su voluntad e incluso firmó una carta. “Siempre les tuvo miedo a los hospitales, porque era tan sana que nunca estuvo en uno en su vida”.

Aún festejaron el último cumpleaños de la señora: “El día de su cumpleaños (23 de agosto) la pasó muy bien, la consentí, y al día siguiente todo cambió. Fueron casi 3 semanas de agonía. Fue terrorífico… Le hicieron exámenes y me dijeron que estaba en la última etapa de la demencia. Para mí fue muy duro ver a mi mamá tan mal de un día a otro”.

Muere Tara Parra / Redes sociales

¿Qué enfermedades padecía Tara Parra además de demencia con cuerpos de Lewy?

Tara también padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y corazón agrandado: “Fumó desde los 14 años, una cajetilla y media diaria durante 76 años de su vida. Como a los 87 le detectaron demencia, pero como es una enfermedad muy lenta siguió haciendo teatro hasta los 90 años. Fue una gran deportista: Hizo natación, yoga y taichí. Eso le ayudó”.

“Dentro de sus olvidos, se le olvidó fumar y mejoró. Antes de venirnos a vivir a República Dominicana, hubo un momento en que se puso tan mal que ya no podía caminar de su recámara a la sala. Incluso ya la habían aceptado en La casa del actor y le daban 2 meses de vida”.

Gracias a que dejó el cigarro se repuso y pudo cumplir su sueño de irse a vivir a la playa: “Vendimos todo y pudimos dejar el país. Llegamos a Punta Cana a principios de 2024, donde hemos sido muy felices”.

El cuerpo será incinerado, pero al ser extranjeras el proceso es largo. Kenia le está preparando un homenaje con la familia y sus mejores amigos, entre ellas Laura Zapata, a través de un video, y llevará sus cenizas al mar.

Kenia Gascón y su mamá, Tara Parra / Redes sociales

¿Cómo enfrenta Kenia Gascón la partida de su madre Tara Parra?

La actriz está en terapia y en proceso psicológico para superar la pérdida:

“Ahorita no la he podido soñar bien, porque tengo la angustia de todo lo que sufrió. Estoy en terapia para superarlo. Fue muy fuerte y sí me dejó traumada. Estoy en un trabajo psicológico, porque estoy sola y cuidé a mamá 12 años de su vida. Todavía no me cae el veinte”, concluyó.

¿Quién es Kenia Gascón? Actriz, escritora, influencer y empresaria en bienes raíces

Es hija de la actriz Tara Parra. Su carrera empezó en el teatro a los 5 años en El cerco de Numancia. Hasta la fecha ha participado en más de 60 puestas en escena.

Estudió 3 carreras: Letras inglesas, en la UNAM, Composición musical, en el Conservatorio Nacional de Música, y Actuación, en la escuela Dimitrio Sarrás.

En cine ha hecho 15 películas, entre las que destacan: Bienvenido Welcome (1992), La ley de las mujeres (1993) y Bésame en la boca (1994).

La hemos visto en más de 20 telenovelas, donde ha destacado sobre todo como villana: Carrusel (1989-1990), Alcanzar una estrella (1990), Muchachitas (1991), Marimar (1994), Catalina y Sebastián (1999), Quiéreme tonto (2010), La patrona (2012) y Hombre tenías que ser (2013), así como en la serie Silvia Pinal, frente a ti (2019), donde dio vida a la mamá de la Pinal.

En 2016 lanzó su primer novela Gramática erótica, y en 2019 la segunda: Los caprichos del caos.

Desde la pandemia creó su propio canal en su página de Facebook, donde escribe, dirige y actúa sus miniseries.

También se dedica a los bienes raíces. Le viene de familia, desde su abuela y su mamá. En 2024 se fue a vivir a República Dominicana.

¿Quién era Tara Parra? / Redes sociales

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy, cuáles son sus síntomas y cómo afecta a los pacientes?

Es un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, movimiento, conducta y estado de ánimo.

Las alucinaciones visuales son un síntoma frecuente y tienden a suceder desde el inicio.

La enfermedad es progresiva. Los síntomas empiezan lentamente y van empeorando con el tiempo.

En promedio, las personas con este tipo de demencia viven entre 5 y 8 años. Sin embargo, algunos pacientes viven desde 2 hasta 20 años, a partir de que reciben el diagnóstico.

Fuente: Alzheimers.gov

