Kenia Gascón, hija de Tara Parra, muestra increíble imagen de los últimos momentos de la actriz ¿de qué murió?
Kenia Gascón compartió los detalles más íntimos sobre los últimos días de su madre, la primera actriz Tara Parra, quien falleció a los 93 años en República Dominicana.
Kenia Gascón atraviesa uno de los la parida los mana a primera La partida de su mama, la primer actriz Tara Parra, quien murió el pasado 12 de septiembre, a los 93 años, en su casa de Punta Cana, República Dominicana, debido una demencia con cuerpos de Lewy que padecía.
La actriz explica: “Ella tenía demencia con cuerpos de Lewy. No solo pierdes la memoria, sino que alucinas. Veía una telenovela y de repente sentía que los personajes estaban con nosotras. Tenía visiones positivas, a pesar de que tal vez no sabía que era su hija, pero sí que la amaba y cuidaba. Muchas veces me decía ‘mamá’. En la etapa final se les cierra la tráquea porque se les olvida respirar”.
¿De qué murió la actriz Tara Parra y cuáles fueron sus últimos momentos?
Así fueron sus últimos días: “Primero como que lloraba y solo decía '¡Ah!’. Al día siguiente ya no hablaba y luego ya no podía comer. En 3 días se puso gravísima. Me aboqué a cuidarla con una bien hasta el final. No me la creía, a pesar de su edad, pensaba que se iba a recuperar y fueron días muy duros yo sola cuidándola”.
“Lo último que recuerdo de mi madre es que yo la volteé porque le tocaba su curación. Me apretó mi mano y con su mirada transparente que siempre tuvo me dijo '¡Gracias!’. Fui al baño y regresé y ya se había ido (llora). Sentí alivio, porque había sufrido tanto que di gracias a Dios”.
Su mamá siempre le dijo que quería terminar sus días en su casa y que no la llevaran a un hospital. Esa era su voluntad e incluso firmó una carta. “Siempre les tuvo miedo a los hospitales, porque era tan sana que nunca estuvo en uno en su vida”.
Aún festejaron el último cumpleaños de la señora: “El día de su cumpleaños (23 de agosto) la pasó muy bien, la consentí, y al día siguiente todo cambió. Fueron casi 3 semanas de agonía. Fue terrorífico… Le hicieron exámenes y me dijeron que estaba en la última etapa de la demencia. Para mí fue muy duro ver a mi mamá tan mal de un día a otro”.
¿Qué enfermedades padecía Tara Parra además de demencia con cuerpos de Lewy?
Tara también padecía EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) y corazón agrandado: “Fumó desde los 14 años, una cajetilla y media diaria durante 76 años de su vida. Como a los 87 le detectaron demencia, pero como es una enfermedad muy lenta siguió haciendo teatro hasta los 90 años. Fue una gran deportista: Hizo natación, yoga y taichí. Eso le ayudó”.
“Dentro de sus olvidos, se le olvidó fumar y mejoró. Antes de venirnos a vivir a República Dominicana, hubo un momento en que se puso tan mal que ya no podía caminar de su recámara a la sala. Incluso ya la habían aceptado en La casa del actor y le daban 2 meses de vida”.
Gracias a que dejó el cigarro se repuso y pudo cumplir su sueño de irse a vivir a la playa: “Vendimos todo y pudimos dejar el país. Llegamos a Punta Cana a principios de 2024, donde hemos sido muy felices”.
El cuerpo será incinerado, pero al ser extranjeras el proceso es largo. Kenia le está preparando un homenaje con la familia y sus mejores amigos, entre ellas Laura Zapata, a través de un video, y llevará sus cenizas al mar.
¿Cómo enfrenta Kenia Gascón la partida de su madre Tara Parra?
La actriz está en terapia y en proceso psicológico para superar la pérdida:
“Ahorita no la he podido soñar bien, porque tengo la angustia de todo lo que sufrió. Estoy en terapia para superarlo. Fue muy fuerte y sí me dejó traumada. Estoy en un trabajo psicológico, porque estoy sola y cuidé a mamá 12 años de su vida. Todavía no me cae el veinte”, concluyó.
¿Quién es Kenia Gascón? Actriz, escritora, influencer y empresaria en bienes raíces
- Es hija de la actriz Tara Parra. Su carrera empezó en el teatro a los 5 años en El cerco de Numancia. Hasta la fecha ha participado en más de 60 puestas en escena.
- Estudió 3 carreras: Letras inglesas, en la UNAM, Composición musical, en el Conservatorio Nacional de Música, y Actuación, en la escuela Dimitrio Sarrás.
- En cine ha hecho 15 películas, entre las que destacan: Bienvenido Welcome (1992), La ley de las mujeres (1993) y Bésame en la boca (1994).
- La hemos visto en más de 20 telenovelas, donde ha destacado sobre todo como villana: Carrusel (1989-1990), Alcanzar una estrella (1990), Muchachitas (1991), Marimar (1994), Catalina y Sebastián (1999), Quiéreme tonto (2010), La patrona (2012) y Hombre tenías que ser (2013), así como en la serie Silvia Pinal, frente a ti (2019), donde dio vida a la mamá de la Pinal.
- En 2016 lanzó su primer novela Gramática erótica, y en 2019 la segunda: Los caprichos del caos.
- Desde la pandemia creó su propio canal en su página de Facebook, donde escribe, dirige y actúa sus miniseries.
- También se dedica a los bienes raíces. Le viene de familia, desde su abuela y su mamá. En 2024 se fue a vivir a República Dominicana.
¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy, cuáles son sus síntomas y cómo afecta a los pacientes?
- Es un trastorno del cerebro que puede ocasionar alteraciones en el pensamiento, movimiento, conducta y estado de ánimo.
- Las alucinaciones visuales son un síntoma frecuente y tienden a suceder desde el inicio.
- La enfermedad es progresiva. Los síntomas empiezan lentamente y van empeorando con el tiempo.
- En promedio, las personas con este tipo de demencia viven entre 5 y 8 años. Sin embargo, algunos pacientes viven desde 2 hasta 20 años, a partir de que reciben el diagnóstico.
Fuente: Alzheimers.gov