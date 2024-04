¿Estás entrenando a tu perro? Conoce algunos conceptos que pueden ser de gran ayuda

El reforzamiento diferencial incompatible (RDI) es una técnica de entrenamiento canino basada en el reforzamiento positivo para reemplazar un comportamiento no deseado por uno incompatible.

Primero identifica la conducta que quieres eliminar. Por ejemplo, ladrar en exceso, saltar sobre las personas, masticar cosas que no debe, etc. Luego elige algo que no pueda realizar al mismo tiempo que la conducta no deseada. Por ejemplo, si ladra en exceso, puedes pedirle que se siente.

Entrena la nueva conducta con el refuerzo positivo. Esto es, prémialo cada vez que realice la nueva conducta en lugar de la conducta no deseada. Para premiar puedes usar comida, juguetes, caricias o elogios.

El RDI requiere paciencia y consistencia. No te desanimes si no aprende de inmediato. Sigue practicando y premiando hasta que haya aprendido por completo.

Entrenamiento de perror / Pixabay

Luring o señuelo

Se basa en el uso de comida para guiar al perro hacia la conducta que queremos. Luring significa “atraer” o “guiar”, y eso es lo que hacemos: atraemos al perro hacia la conducta deseada utilizando un señuelo de comida.

Identifica la conducta que quieres que tu perro aprenda. Puede ser sentarse, echarse, dar la pata, etc. Prepara el señuelo: elige algo que le encante. Puedes usar trocitos de carne, salchicha, jamón o incluso su comida habitual.

Entrenamiento de perror / Pixabay

Algunos peludos trabajan de maravilla con su pelota. Sostén el señuelo frente a la nariz del perro y muévelo lentamente hacia la conducta que deseas. Por ejemplo, si quieres que se siente, mueva el señuelo hacia arriba y hacia atrás por encima de su cabeza.

Cuando haga lo que tú quieres, di una palabra clave (como “sentado”) y dale el premio inmediatamente. El tiempo es muy importante. Repite varias veces hasta que logres que sea consistente.

CUIDADO: Quita el premio gradualmente, para que no dependa de la comida. Empieza a ser intermitente: a veces sí hay premio y a veces no, y ve espaciando las veces que sí hasta que desaparezcan.

Entrenamiento de perror / Pixabay

La curva de extinción de la conducta

A veces sin querer acabamos adiestrando a nuestro peludo para que haga cosas que nos molestan. Repiten comportamientos que les dan beneficios. Los beneficios refuerzan la conducta.

Se consideran refuerzos: la comida, el juego, tu atención (hablarle, tocarlo y/o mirarlo) dejarlo salir, soltar la correa… Siempre que reciba algún beneficio, va a querer repetir aquello que lo llevó a obtenerlo.

Los comportamientos que no generan beneficios desaparecen, se extinguen. Aunque no de inmediato. Por el contrario, cuando un comportamiento ya ha “producido” beneficios y estos dejan de aparecer, es frecuente que primero intensifique la conducta para obtenerlo.

Entrenamiento de perror / Pixabay

Si quieres que deje de hacer algo, no cedas. Le estarás diciendo que, si se esfuerza en repetir aquello que te molesta, obtendrá su beneficio.

Si no cedes, se dará cuenta de que ese comportamiento ha perdido su efectividad y entonces dejará de practicarlo. A este proceso se le llama “curva de extinción”. Por ejemplo: quiere jugar, tú estás sentado viendo tele, viene, te mira y te mueve la cola. Si no quieres jugar, lo ignoras. Como no recibe respuesta, te trae un juguete y te pega con la patita.

Sigues ignorándolo. Entonces empieza a ladrar, y o a brincarte, quiere que juegues con él. Aquí hay dos caminos:

Lo sigues ignorando y su comportamiento desaparece.



Le dices que NO y lo empujas. En ese momento ¡Ya ganó! Sin quererlo, ya estás jugando con él. Le acabas de enseñar a que cuando quiera jugar lo mejor es ladrar y brincarte encima. Así que es mejor que tengas paciencia. Pasa lo mismo cuando estas comiendo, te pide comida y cedes dándole algo de tu plato.

Entrenamiento de perror / Pixabay

Consejo extra: En el entrenamiento canino, lo mejor es combinar varias técnicas, dependiendo del tiempo y de los resultados que estás buscando. Los perros son tan amorosos que buscaran hacer aquello que te haga feliz, solo debes aprender a comunicárselos.

