Muere Andre Braugher actor de “La ley y el orden” y “Doctor House”, a los 61 años

El pasado 12 de diciembre se dio a conocer que Andre Braugher a los 61 años, quien se hizo de un lugar muy especial en la industria del cine y televisión por participar en exitosas producciones como “Los 4 fantásticos”, “La ley y el orden”, “Doctor House” y entre otra producciones.

La lamentable noticia fue confirmada por su publicista, Jennifer Allen, a diversos medios de comunicación internacionales. A pesar de que apenas se supo de la muerte del actor, el deceso ocurrió el 11 diciembre.

Andre Braugher perdió la vida a los 61 años / Instagram

De acuerdo con la información que proporcionó su publicista la causa de su fallecimiento fue “una enfermedad con la que luchó por un periodo corto”, aunque hasta el momento no se ha especificado cuál.

Cabe señalar que su familia no ha realizado ninguna publicación al respecto, ni dado detalles sobre la causa de muerte del famoso.

¿Quién fue Andre Braugher?

Andre Braugher nació en Chicago y se graduó de la universidad de Stanford y continuó sus estudios en la Juilliard School en la división de teatro. El actor comenzó su carrera en la película “Glory”, en donde interpretó a Thomas Searles.

A lo largo de su exitosa carrera participó en diversas películas como: “City of angels”, “Frequency”, “Poseidon”, “Primal fear”, por nombrar algunas.

Además, uno de sus papel más destacado fue en la serie de televisión “Homicide life on the street”, sin embargo, participó en muchas como “Law and order”, “Brooklyn nine-nine” y “Doctor House”.

