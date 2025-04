Coque Muñiz recuerda su hospitalización y gravedad por neumonía: ''No me quiero ir’’ VIDEO

El año pasado Coque Muñiz fue hospitalizado porque tenía neumonía. Esta enfermedad, junto a otras afecciones, pusieron en riesgo su vida. Afortunadamente fue diagnosticado y tratado a tiempo.

A casi un año, el intérprete de boleros reflexionó sobre lo que le dejó esta experiencia y los aprendizajes que tuvo. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Por qué hospitalizaron a Coque Muñiz?

El 23 de junio del 2024 Coque Muñiz fue hospitalizado de emergencia a raíz de una complicación broncopulmonar. El cantante había dado un concierto en Playa del Carmen dos días antes, pero enfermó.

En ese momento, señaló: ''Con los cambios de clima, que estaba frío y calor, entonces me vino un dolor muy fuerte’’.

Afortunadamente su familia reaccionó rápido y lo llevaron al hospital, donde le descubrieron una bronconeumonía, por lo que el intérprete de ‘Casi siempre estoy pensando en ti’ fue ingresado a terapia intermedia.

¿Coque Muñíz estuvo al borde de la muerte por neumonía?

Poco después de este episodio, Coque Muñiz reveló que estuvo a punto de morir y que estar en el hospital le salvó la vida, pues a la bronconeumonía aguda que le diagnosticaron se le sumaron complicaciones pulmonares derivadas de que fumó durante décadas.

Coque experimentó una intensa descompensación. Estuvo ocho días en el hospital. Tuvieron que conectarlo a diversas máquinas que lo mantuvieron con vida mientras hacían lo posible por estabilizar una presión arterial alta y su baja oxigenación.

Muñiz reveló que incluso estuvo a punto de ser intubado:

“Empecé a sentir mucho dolor de cabeza, un dolor constante. Me tomaron la presión y estaba altísima, me dijeron ‘tienes que checar cómo está tu oxígeno’, y cuando lo checamos, para mi sorpresa es que estaba oxigenando sobre 59. Esos niveles ya son para intubar a alguien”. Coque Muñiz

Derivado de estas complicaciones, el intérprete de boleros reveló que tendría que dejar el cigarro luego de 40 años de consumirlo.

¿Qué dijo Coque Muñiz de su hospitalización en 2024?

Coque Muñiz habló con la prensa y revivió el momento en el que casi perdió la vida:

''Fue una neumonía, que no le puse atención y durante cuatro o cinco días sentía otros síntomas, pero me sentía yo como que mal, que no me pasa nada. Me sentía con mucha falta de aire, entonces me tuve que ir al hospital y de ahi estuve una semana y, un par de días más, entre terapia intensiva y terapia media’’.

Conque habló acerca de tomar en cuenta las señales que puede dar el cuerpo ante una enfermedad:

“Fue un buen susto en un buen momento. Yo creo que la vida es muy sabia. Nos avisa, cuando tenemos la suerte de que nos avise, de que las cosas no van bien. Me siento bien, siguiendo el tratamiento de los doctores y trabajando mucho, que esa es mi verdadera medicina”.

Coque Muñiz, quien ya es abuelo, reflexionó y aseguró:

“Yo no me quiero ir. Quiero tener la oportunidad de ver otras cosas, de mi familia, que es lo que realmente siempre me ha preocupado. Me gusta estar al pendiente de ellos’’.

Coque Muñiz nos abrió su corazón sobre la lección que le dejó haber sido hospitalizado por neumonía.😥🤒#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO 👉🏼 https://t.co/gQ6ToBhlaQ 📲💻 pic.twitter.com/Sx0QWDQjBK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 17, 2025

Finalmente Coque habló sobre un proceso testamentario. Señaló que prefiere decidir en vida y no esperar a estar mal.