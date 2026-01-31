Mujer revela cuánto le habrían pagado por participar en ‘Acércate a Rocío’, ¡hizo un dramón!

Un video que circula en redes sociales ha colocado nuevamente en el centro de la conversación pública al programa Acércate a Rocío, luego de que una mujer reaccionara a su propia participación en uno de los episodios transmitidos por televisión nacional. El clip se viralizó rápidamente y ha generado múltiples comentarios entre usuarios que cuestionan la forma en la que se construyen los testimonios en este tipo de producciones.

Te puede interesar: Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija Daniela en el día en que habría cumplido 38 años ¿De qué murió?

Rocío Sánchez Azuara / IG: @laurabozzo_of / @rocio_sazuara

¿Cuánto le pagaron a la mujer por salir en ‘Acércate a Rocío’?

De acuerdo con la información que acompaña el video viral, la mujer aseguró que la producción le pagó 1,000 pesos por participar en la grabación del programa Acércate a Rocío. Según el testimonio difundido en redes sociales, la cita para la grabación habría sido en la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México.

El dato del pago llamó la atención de los internautas, quienes replicaron el video en distintas plataformas, generando comentarios de sorpresa, incredulidad y humor. La cifra mencionada se convirtió en uno de los principales temas de conversación, al tratarse de una cantidad baja en comparación con la exposición nacional que implica aparecer en un programa de este tipo.

Tras la viralización del clip, la descripción original del video fue eliminada, lo que dio pie a especulaciones entre usuarios sobre la existencia de posibles acuerdos de confidencialidad firmados por los participantes. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado información oficial que confirme o desmienta la existencia de dichos contratos en este caso específico.

Te puede interesar: Rocío Sánchez Azuara reaparece tras delicada cirugía y anuncia cambio drástico en su programa ¿sale del aire?

Acércate a Rocío / Capturas de pantalla

¿Por qué se volvió viral el video de la participante de ‘Acercate a Rocío’ reaccionando a su episodio?

El video se volvió tendencia debido a que muestra a la mujer observándose en pantalla mientras se transmite el episodio en el que participó, lo que generó un contraste entre el contenido televisivo y la reacción personal posterior. Este tipo de material suele captar la atención del público al mostrar el “detrás de cámaras” de producciones que se presentan como testimonios reales.

Usuarios en redes sociales compartieron el clip acompañado de comentarios irónicos y memes. Algunos señalaron la cantidad recibida por la participante, mientras otros retomaron el tema para cuestionar si las historias mostradas en el programa corresponden a vivencias reales o a dramatizaciones preparadas para televisión.

El fragmento fue replicado en cuentas dedicadas a comentar temas de espectáculos y televisión, lo que amplificó su alcance y provocó que personas que no habían visto el episodio original buscaran el contenido completo o información adicional sobre el programa.

Te puede interesar: Rocío Sánchez Azuara es hospitalizada ¿de emergencia?: revela que fue operada ¿Cuál es su estado de salud?

¿De qué trata ‘Acércate a Rocío’ y cómo funciona el programa?

Acércate a Rocío es un talk show conducido por Rocío Sánchez Azuara, transmitido por TV Azteca, que se presenta como una “clínica de emociones”. En cada emisión, personas exponen conflictos personales ante cámaras con el objetivo de recibir orientación y apoyo de especialistas.

Entre las temáticas que aborda el programa se encuentran:



Conflictos familiares y maltrato

Infidelidades y problemas de pareja

Situaciones relacionadas con salud mental

Adicciones y toma de decisiones personales

El formato incluye testimonios directos, confrontaciones entre las partes involucradas y la intervención de expertos que ofrecen recomendaciones durante la transmisión. Además, el programa cuenta con una versión extendida titulada “Acércate a Rocío al límite”, donde los casos se presentan con mayor duración y menor censura, lo que suele generar mayor conversación en redes sociales.

Te puede interesar: Rocío Sánchez Azuara recupera el bolso robado y sorprende exponiendo al hombre que la tenía ¡se hizo viral!