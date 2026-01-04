Mujer encuentra una misteriosa botella en la playa en Los Cabos y el mensaje dentro impacta en redes

Lo que parecía una caminata común por la orilla del mar en Los Cabos, Baja California, terminó convirtiéndose en una historia que rápidamente dio la vuelta en redes sociales. Una creadora de contenido mexicana documentó el momento en que encontró una botella de vidrio entre la arena, sin imaginar que su interior guardaba un mensaje con un significado completamente inesperado.

Este es el video que se volvió viral y llamó surrealista a México / CAptura de pantalla

¿Quién es la mujer que encontró la botella con cenizas en Los Cabos?

De acuerdo con la información encontrada en redes, la protagonista de esta historia es María Centeno, creadora de contenido y compositora mexicana, conocida en TikTok como @marialaquecanta. El hallazgo ocurrió mientras caminaba por la playa en Los Cabos junto a otras personas, quienes se encontraban recogiendo basura en la zona.

Según relató en un video, la botella llamó su atención entre los desechos acumulados en la arena. Al notar que en su interior había un papel, decidieron abrirla para descubrir su contenido. Para lograrlo, fue necesario romper la botella, ya que el mensaje no podía extraerse de otra manera.

María Centeno explicó que la sorpresa fue inmediata, pues encontrar un mensaje dentro de una botella no es algo habitual, incluso para quienes frecuentan playas. El momento fue grabado y posteriormente publicado en su cuenta, lo que detonó la viralización de la historia.

María Centeno / Captura de pantalla

¿Qué contenía el mensaje encontrado dentro de la botella?

Al abrir la botella, las jóvenes encontraron tres elementos: un papel con un texto en inglés, un billete de 10 dólares y una arenilla de color grisáceo. Al leer el mensaje, descubrieron que se trataba de las cenizas de un hombre identificado como Hunt Charles Barnett, quien falleció en 2024 a los 66 años de edad.

El texto decía:

“Amado esposo, padre y amigo de muchos. A Hunt le encantó viajar por todo el mundo durante sus 66 años de vida; este es su último viaje. Partió de Cabo San Lucas, México. Si encuentra este mensaje en una botella, por favor, contacte a su hijo, Sean Barnett”. Carta de la botella

El mensaje incluía un medio de contacto, por lo que María Centeno y sus acompañantes decidieron cumplir con la instrucción. Según relató, se comunicaron telefónicamente con el hijo de Hunt para informarle del hallazgo y compartirle la ubicación exacta donde apareció la botella.

Durante esa llamada, Sean Barnett agradeció el aviso y comentó que compartiría la información con su familia. La conversación, de acuerdo con la creadora de contenido, se mantuvo en un tono cordial y concluyó sin mayores detalles.

@marialaquecanta AMIGOS YA CONTACTAMOS A LA FAMILIA Y YA NOS CONTESTARON NO ES NECESARIO QUE LES ESCRIBAN 🙏🏽❤️ Les contamos todo en la parte 2 que ya pueden ver Amigos los mensajes en botellas sí existen y hoy nos encontramos uno muy hermoso… 🌊☀️🤍✨ Obvio esta experiencia fue muy “No Puedo Extrañarte” de @laislacenteno ♬ No Puedo Extrañarte - Dos Garza & La Isla Centeno

¿Por qué la historia de la botella con cenizas se volvió viral?

Tras la publicación del video en TikTok, la historia comenzó a difundirse rápidamente en distintas plataformas. Miles de usuarios reaccionaron al contenido, lo compartieron y comentaron sobre el significado del hallazgo. La viralización provocó que el número telefónico del hijo de Hunt Charles Barnett circulara en redes sociales.

Ante esta situación, Sean Barnett volvió a contactar a María Centeno para pedirle que hiciera un llamado público solicitando que las personas dejaran de enviarle mensajes, ya que estaba recibiendo múltiples contactos no deseados a raíz de la difusión del video.

La anécdota generó diversos comentarios entre los internautas. Algunos se limitaron a reaccionar al carácter inusual del hallazgo, mientras otros especularon sobre el simbolismo del último viaje mencionado en el mensaje. Hubo quienes señalaron que las cenizas parecían no haberse alejado del lugar donde fueron depositadas originalmente, ya que la botella apareció en Los Cabos un año después de haber sido lanzada al mar desde Cabo San Lucas.

También se registraron comentarios que mencionaban la posibilidad de que solo una parte de las cenizas hubiera sido colocada en la botella, aunque esta información no fue confirmada por la familia.

Hasta el momento, no se ha informado sobre acciones adicionales relacionadas con el destino de las cenizas ni sobre una intervención de autoridades. La historia permanece como un testimonio viral de un hallazgo poco común ocurrido en una playa mexicana, documentado directamente por quien lo encontró y difundido a través de redes sociales.

