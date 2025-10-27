Fans de la F1 protagonizan pelea en el Gran Premio de México 2025: Así fue el momento VIDEO

El Gran Premio de la Ciudad de México (GP de la CDMX) sigue siendo uno de los eventos más esperados del año, no solo por la emoción que genera la Fórmula 1, sino también por la atmósfera vibrante que inunda el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, este año no todo ha sido glamour y fiesta, ya que en medio de la pasión y el bullicio de los asistentes, un grupo de aficionados protagonizó una bochornosa pelea que rápidamente se hizo viral en redes sociales, dejando una imagen negativa que contrastó con la fiesta del automovilismo. ¿Qué sucedió?

¿Por qué el Gran Premio de México es uno de los eventos más exitosos de nuestro país?

El Gran Premio de la Ciudad de México sigue siendo uno de los más importantes en la Fórmula 1. Este año, el evento celebra su décimo aniversario desde el regreso de la máxima categoría del automovilismo al país. Las ediciones anteriores han sido todo un éxito, no solo por la emoción en la pista, sino también por el impacto económico que genera.

Según datos obtenidos de ediciones anteriores, en 2024, más de 400 mil personas se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y para este 2025, se espera una derrama económica de 20 mil millones de pesos, lo que subraya la importancia que tiene este evento para la Ciudad de México.

Este número de asistentes se traduce en una gran fiesta en la que los fanáticos, nacionales y extranjeros, se congregan para disfrutar de la emoción de la Fórmula 1. La presencia de estrellas como Max Verstappen, Lando Norris, y Oscar Piastri mantiene la expectativa de que la competencia será más reñida que nunca, lo que elevaba la intensidad de las emociones.

Gran Premio de México 2025

¿Por qué inició la pelea entre aficionados en el Gran Premio de México 2025?

La imagen que muchos no esperaban ver en una jornada de la Fórmula 1 en la CDMX fue la de varios fans de distintas escuderías dándose golpes en el suelo. En un video que circula por diversas plataformas digitales, se puede ver a un grupo de personas, visiblemente pasados de copas (sin poder mantener el equilibrio), peleando en medio de las gradas.

Con los colores de sus respectivos equipos de Fórmula 1, los aficionados no dudaron en lanzarse insultos y empujones, llevando la euforia de la competencia a un extremo lamentable.

A pesar de que la mayoría de los asistentes disfruta del evento en un ambiente de fiesta, la presencia de algunos fans alterados por el alcohol y la rivalidad entre escuderías dejó una imagen poco apropiada para un evento de tal magnitud. Las imágenes han generado una avalancha de críticas, tanto de los aficionados como de los organizadores, quienes lamentaron que un incidente de esta naturaleza opacara la reputación de la fiesta que se vive cada año en la capital.

¿Quién ganó el Gran Premio de México 2025?

El Gran Premio de México se disputó en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y fue Lando Norris, piloto británico de McLaren, quien dominó la carrera de principio a fin . Tras una destacada actuación durante todo el fin de semana, Norris cruzó la línea de meta con una amplia ventaja sobre los pilotos que terminaron en segundo y tercer lugar.

Con esta victoria, el Campeonato de Pilotos tiene un nuevo líder, y aunque quedan cuatro carreras por disputarse, la lucha por el título sigue abierta.

Charles Leclerc, de Ferrari, y Max Verstappen, de Red Bull, completaron el podio en la carrera de México. Por su parte, Oscar Piastri terminó en la quinta posición, perdiendo así el primer lugar en el campeonato, aunque aún restan los Grandes Premios de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi para definir al campeón.

