Mujer captada en infidelidad durante concierto de Coldplay enfrenta el divorcio tras escándalo

Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de la empresa tecnológica Astronomer, ha solicitado el divorcio de su esposo, Andrew Cabot, tras su infidelidad que se volvió viral durante un concierto de Coldplay.

Kristin Cabot, descubierta en infidelidad en concierto de Coldplay, enfrenta divorcio y desempleo

Recordemos que Kristin Cabot, ahora exdirectora de personal de la empresa Astronomer, renunció a su puesto tras protagonizar momento viral y aparecer durante un concierto de Coldplay en una comprometedora y bochornosa situación junto a su jefe, el también ahora exCEO de la empresa, Andy Byron.

La renuncia de Cabot fue confirmada por un portavoz de la compañía Astronomer: “Kristin Cabot ya no está con Astronomer, ha renunciado”, comentó el portavoz. A pesar de que no compartir información más detallada, cuando Byron salió de la compañía afirmaron que habían aceptado la dimisión, debido a que él no había cumplido con los valores de la empresa.

Mira: Andy Byron, CEO infiel que fue descubierto en un concierto de Coldplay, es un “jefe tóxico”, dice exempleado

¿Qué pasó en el concierto de Coldplay con Andy Byron y Kristin Cabot?

Durante el concierto de Coldplay del 16 de julio en el Gillette Stadium de Massachusetts, la famosa “Kiss Cam” mostró a una pareja romántica. Sin embargo, la reacción de ambos fue extraña: él se apartó de inmediato y ella cubrió su rostro con incomodidad.

La situación causó aún más revuelo cuando el vocalista Chris Martin comentó al micrófono: “Oh, miren a estos dos. O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”.

En cuestión de horas, las redes sociales identificaron a los protagonistas: Andy Byron, exCEO de la empresa de software Astronomer, y Kristin Cabot, exdirectora de Recursos Humanos de la misma compañía. Lo peor: ambos están casados con otras personas, por lo cual su infidelidad se volvió viral pero a nivel mundial.

Kristin Cabot, mujer captada en infidelidad en concierto de Coldplay pide el divorcio

A pesar de que ella fue captada siendo infiel, Kristin Cabot presentó una solicitud de divorcio contra su esposo Andrew Cabot tras el escándalo que protagonizó en un concierto de Coldplay. Hace dos meses, la mujer fue captada en la “kiss cam” junto al entonces CEO Andy Byron, con quien mantenía una relación.

Las imágenes, que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, mostraron a Byron abrazándola por detrás mientras ella respondía al gesto, hasta que ambos notaron que estaban en la pantalla gigante. Nerviosos, él intentó ocultarse agachándose y ella cubrió su rostro con las manos, confirmando la situación ante el público.

La polémica no solo sacudió su vida privada, sino también la profesional, pues ambos perdieron sus empleos. Según documentos de NBC News, Kristin solicitó el divorcio el 13 de agosto en Portsmouth, New Hampshire.

Medios internacionales señalan que la pareja ya enfrentaba problemas antes del divorcio, pero el escándalo viral en el concierto de Coldplay terminó por acelerar su ruptura.

Mira: ¿Esposa de Andy Byron pide el divorcio tras infidelidad en concierto de Coldplay? Mensaje desata reacciones