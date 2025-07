¿Esposa de Andy Byron pide el divorcio tras infidelidad en concierto de Coldplay? Mensaje desata reacciones

Lo que comenzó como una divertida dinámica en un concierto de Coldplay terminó desencadenando un escándalo viral que ha captado la atención global. Una imagen en pantalla gigante, una frase improvisada por Chris Martin, y la expresión nerviosa de una pareja, dieron pie a una historia que expuso una posible infidelidad y arrastró a ejecutivos de alto perfil, entre ellos Andy Byron, CEO de Astronomer, y su esposa Megan Kerrigan.

¿Qué pasó en el concierto de Coldplay?

Durante el concierto de Coldplay del 16 de julio en el Gillette Stadium de Massachusetts, la famosa “Kiss Cam” mostró a una pareja aparentemente romántica. Sin embargo, la reacción de ambos fue extraña: él se apartó de inmediato y ella cubrió su rostro con incomodidad.

La situación llamó más la atención cuando el vocalista Chris Martin comentó al micrófono: “Oh, miren a estos dos. O están teniendo una aventura… o son muy tímidos”.

En cuestión de horas, las redes sociales identificaron a los protagonistas: Andy Byron, CEO de la empresa de software Astronomer, y Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de la misma compañía. Lo impactante: ambos están casados con otras personas.

Meg Kerrigan Byron, esposa de Andy Byron habría reaccionado con fuerte mensaje / Redes sociales

¿Qué dijo Megan Kerrigan Byron, esposa de Andy Byron captado en concierto de Coldplay en plena infidelidad?

Mientras el video del concierto de Coldplay y el comentario de Chris Martin se hacía viral y generaba memes por todo Internet, la atención se centró en Megan Kerrigan, esposa de Byron y madre de sus dos hijos. Su perfil de Facebook fue rápidamente localizado, y allí se encontraban fotos familiares que contrastaban dramáticamente con lo visto en el estadio: celebraciones, días de campo y momentos entrañables con sus hijos y esposo.

En medio de la ola de apoyo en redes sociales, comenzó a circular un mensaje atribuido a Megan, en el que supuestamente anunciaba su decisión de divorciarse de Andy Byron y solicitar pensión alimenticia. En el emotivo texto, hablaba de traición, abuso emocional y la necesidad de sanar, mientras agradecía el apoyo recibido.

“Queridos amigos y seres queridos: He tomado la difícil decisión de seguir adelante con el proceso de divorcio —y de solicitar una pensión alimenticia. No ha sido un camino fácil, pero después de todo lo que he soportado, sé que es el paso correcto para mi paz, mi sanación y mi futuro. He cargado con mucho en silencio, pero ahora estoy alzando la voz por mí misma —por el amor, el tiempo y los sacrificios que entregué y que no fueron valorados. También estoy solicitando una pensión alimenticia, no por venganza, sino como un acto justo para recuperar lo que me fue arrebatado —emocional, mental y financieramente. Las circunstancias que me han llevado hasta aquí han causado un gran dolor, y ahora mi objetivo es buscar justicia y hacer que él rinda cuentas por el daño que ha causado”

No obstante, más tarde se confirmó que la cuenta que publicó el mensaje no pertenecía realmente a Megan Kerrigan, por lo cual es falso. Aun así, la publicación acumuló más de 2 mil reacciones y provocó una avalancha de solidaridad hacia ella. Sin embargo ninungo de los involucrados ha dado una declaración.

¿Quién es Megan Kerrigan, esposa de Andy Byron, el infiel descubierto en el concierto de Coldplay?

Megan Kerrigan ha llevado una vida discreta, alejada del mundo empresarial y del foco público. Según medios como Newsweek, reside en Nueva York junto a sus hijos y trabajaba en el sector educativo. Su estilo de vida familiar, alejado de polémicas, ha generado aún más empatía entre los usuarios que vieron en ella a una mujer entregada a su familia, ahora envuelta en una situación dolorosa.

Tras el escándalo, Megan desactivó su cuenta de Facebook y, según algunas capturas, habría eliminado el apellido de su esposo en sus redes antes de cerrarlas.

Mientras Andy Byron y Kristin Cabot han evitado hacer declaraciones y la empresa Astronomer guarda silencio, miles de internautas siguen atentos al desenlace de esta historia que, sin buscarlo, se volvió en un infidelidad viral.

