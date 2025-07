Andy Byron, CEO infiel que fue descubierto en un concierto de Coldplay, es un “jefe tóxico”, dice exempleado

El caso de Andy Byron, el CEO de la empresa ‘Astronomer’ continúa siendo tendencia en redes sociales. Hace algunos días, se descubrió su infidelidad en pleno concierto de Coldplay en Boston.

Durante la presentación, la famosa ‘kisscam’ captó a Byron abrazando por la espalda a una mujer. Al notar que estaban siendo grabados, se separaron de manera repentina, lo que extrañó hasta al mismo Chris Martin, vocalista de Coldplay, quien comentó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

Si bien el comentario del cantante causó risa en ese momento, después se descubrió que sí estaban teniendo una relación extramarital. Tras hacerse viral el video, se reveló que Byron era un hombre casado y la chica que lo acompañaba sería Kristin Cabot, una empleada que trabajaba para él, en el área de Recursos Humanos.

No te pierdas: Querida actriz y famoso cantante terminan su noviazgo tras 8 años de relación ¡Estaban comprometidos!

¿Qué dijo Andy Byron, CEO infiel que fue descubierto en un concierto de Coldplay, tras el escándalo?

Tras lo sucedido en el concierto de Coldplay, se lanzó un comunicado a nombre de Andy Byron, en el que admite su infidelidad y ofrece una disculpa pública a su esposa, asegurando que había cometido un error.

No obstante, sugiere que la agrupación tuvo la culpa del escándalo por “invadir su privacidad”.

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y con el equipo de Astronomer, merecen algo mejor como socio, como padre y como líder. Esto no es lo que quiero ser ni representa a la empresa que construí. Espero podamos pensar en el impacto de convertir la vida de otra persona en un espectáculo y lo que provoca”, se lee.

Poco después de esto, uno de los directivos de la empresa ‘Astronomer’ sostuvo que dicho comunicado era falso, ya que, hasta el momento, Byron no ha dado declaraciones oficiales.

Por su parte, Megan Kerrigan, la esposa de Andy Byron, eliminó sus redes sociales, no sin antes borrar su nombre de casada en cada una de ellas. Aunque no ha hecho comentarios sobre esto, muchos intuyen que podría haber solicitado el divorcio tras el engaño. No obstante, no hay nada confirmado.

Checa: Ana Bárbara habría sido infiel a su esposo con famoso cantante de regional mexicano, asegura Javier Ceriani

Andy Byron, CEO infiel descubierto en concierto de Coldplay / Redes sociales

¿Andy Byron, CEO infiel que fue descubierto en un concierto de Coldplay, maltrata a sus empleados?

En medio de todo esto, una persona que trabajó con Andy Byron, CEO infiel que fue descubierto en un concierto de Coldplay, lo ventiló como un jefe abusivo y tóxico con sus empleados.

En entrevista para el medio ‘New York Post’, un presunto extrabajdor de ‘Astronomer’ dijo que sus excompañeros están muy felices por las críticas que ha recibido Byron en los últimos días, pues consideran que obtuvo “lo que merecía”.

“Los chats de texto y grupos de exempleados están todos riéndose a carcajadas y disfrutando muchísimo que lo hayan expuesto” Presunto exempleado de Andy Byron

Aunque no dio muchos detalles de los presuntos malos tratos que ejercería el CEO, la persona aseguró que el empresario “es agresivo, está obsesionado con las ventas y es un jefe tóxico”.

Andy Byron, CEO infiel descubierto en concierto de Coldplay / Redes sociales

Fans de Coldplay crean camisetas sobre Andy Byron, el CEO infiel

En las últimas horas, se han viralizado unas camisetas que hacen alusión a la infidelidad expuesta de Andy Byron en el concierto de Coldplay. Dichas prensas fueron hechas por los fans de la banda.

Hay muchos modelos de estas camisas; algunas con la foto de Andy y su acompañante, y otras con la leyenda: “Llevé a mi pareja al concierto de Coldplay y me arruinó la vida”

Hasta el momento, la banda no se ha pronunciado ante este escándalo. En tanto que el sitio TMZ informó que la empresa de Byron comenzaría a investigarlo tras los sucesos.

Mira: Difunden que Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’ aconsejaba no ser infiel: VIDEO