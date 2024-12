Reencuentro de Beto Cuevas con La Ley y tributo a Coldplay en La Maraka

Hace unos días, La Maraka fue testigo de dos conciertos muy aplaudidos por el público. El primero fue de Beto Cuevas y el segundo de ‘Coldplace’, agrupación que rinde tributo a Coldplay, una de las bandas más importantes a nivel mundial.

Primero fue el turno de Beto, quien inició su show con los temas:

“Aquí"

“Vuelvo”

“Hombre”

“Animal”

Estos temas fueron muy coreados por el público. Beto señaló:

“Estar aquí es una de las mayores alegrías de la vida, pisar un escenario es increíble y sentir tanto cariño de ustedes, el público”.

Siguieron temas como:



“Paraíso”

“Todo es perfecto”

“Vi”

“Intenta amar”

Anécdota con el fundador de La Ley, Andrés Bobe

Antes de interpretar la canción “Prisioneros de la piel”, Beto recordó una anécdota muy particular con el fundador de La Ley, Andrés Bobe, quien lamentablemente falleció en 1994 en un accidente en su motocicleta.

“Él me mostró que tenía la secuencia de la melodía de ese tema y le pedí que por favor me diera la posibilidad de hacerle la letra porque yo quería que él se diera cuenta que yo no sólo era intérprete sino compositor. Aunque en ese momento no tenía mucha experiencia, yo sabía que podía y Andrés me apoyó por completo. Me quedó claro que uno siempre debe atreverse a lograr sus sueños”.

Beto Cuevas y Mauricio Clavería, baterista original de La Ley tuvieron un reencuentro en el concierto en La Maraka

Beto cantó “El duelo” con la ganadora de “The Voice Chile”

Llegó un momento de gran emoción cuando Beto cantó la versión unplugged de “El duelo” acompañado de Javiera Flores, quien durante todo el show le hizo los coros. Javiera ha ganado varios realities en su país, Chile, como “The Covers” y “The Voice Chile”, donde triunfó en 2016 en la segunda temporada teniendo como coach a Ana Torroja.

Esto dio pie a que Beto contara que piensa hacer un disco homenaje a la tan famosa producción unplugged que realizó La Ley en 2001 y con el que recibieron Discos de Oro y Platino en todo el continente americano.

Javiera Flores, ganadora de The Voice Chile, con Beto Cuevas en concierto en La Maraka

Continuaron los temas:

“Fuera de mí"

“Cielo market”

El cover de los Beatles, “Come together”

“Mentira”

Beto dijo que el público mexicano siempre es el más cariñoso con él, ya que lo reciben en el aeropuerto con grandes detalles y sorpresas que no tenía cómo agradecer.

La mayor sorpresa de la noche fue en la parte final cuando, para el tema “Día cero”, se hizo presente Mauricio Clavería, baterista original de La Ley, marcando un reencuentro que se llevó la ovación de todo el público. Mauricio dijo en forma de broma que iba pasando por La Maraka y se le ocurrió pasar a cantar con su excompañero, y reconoció su gran talento y la enorme amistad que siempre les ha unido.

Al día siguiente se rindió tributo a Coldplay

Ya para el día siguiente, Coldplace, quienes son reconocidos a nivel mundial por hacer el mejor tributo a Coldplay, realizaron un concierto de poco más de hora y media con los covers de esta famosa agrupación.

Agrupación Colplace que hizo tributo a Coldplay en La Maraka

Entre los más aplaudidos por el público se encontraron:

“Clocks”

“Higher power”

“Adventure of a lifetime”

“Paradise”

“The scientist”

“Yellow”

“Viva la vida”

“Fix you”

“My universe”

“A sky full of stars”