Rosario en La Maraka con sus grandes éxitos este 9 de diciembre y nuevo disco con colaboraciones

Una de las más importantes cantantes españolas, Rosario Flores, llega con su música, interpretación y sentimientos este 9 de diciembre a La Maraka en la CDMX. En este escenario, la intérprete seducirá al público con temas como:

“Qué bonito”

“Algo contigo”

“Tu boca”

“No dudaría”

“Como quieres que te quiera”

“Gloria a ti”

Rosario se presenta en México para un concierto en La Maraka / Cortesía

Rosario considera a México como su segunda casa

Rosario ofreció una conferencia de prensa hace unos días para anunciar esta presentación y señaló:

“He venido tantas veces a México que ya la considero mi segunda casa. La primera ocasión que vine en 1991 con mi disco ‘De ley’ tenía mucha ilusión, fue totalmente un éxito. Me introduje en la música de este país y desde esa vez he estado viniendo con cada uno de mis discos y la gente siempre canta mis canciones. El público mexicano es muy cálido, tanto que cuando escuchan algo que tiene un poco de flamenco lo arropan con mucho cariño. Incluso les voy a confesar que mis papás me hicieron aquí en México”.

Sobre presentarse en un lugar tan íntimo como La Maraka, afirmó:

“A mí me encanta cantar en sitios así porque toco más a la gente. Yo he cantado en todo tipo de lugares, pequeños, medianos, grandes, pero la primera vez que vine aquí me pareció uno de esos sitios antiguos que son muy entrañables, que a mí como fan me encantaría venir a ver aquí a mi artista favorito porque lo puedes ver de cerca. Acá yo les veo la cara a la gente, miro sus ojos brillantes, cómo se emocionan y eso te llena como artista”.

Su nuevo disco tiene muy importantes colaboraciones

Además, habló de su nuevo disco “Universo de ley” que salió a la venta apenas este pasado 6 de diciembre:

“Con él celebro 33 años de música y tengo colaboraciones con Maná, Natalia Lafourcade, Mon Laferte, Sebastián Yatra, Niña Pastori, Diego el Cigala, Oscar de León, Los Gipsy Kings, Fito Páez”.

De ellos señaló: “Son maestros para mí. He querido ser auténtica y elegí a los artistas que realmente forman parte de mi inspiración y mi trayectoria artística. No quería ser oportunista e irme con artistas que tienen muchos seguidores pero que no me identificaba con ellos. Este disco me ha costado mucho trabajo porque tuve que estar detrás de los artistas que me acompañaron, checar sus agendas, pero finalmente lo conseguí. A mí los cantantes mexicanos me hacen llorar y sentir mucho”.

Finalmente, Rosario fue cuestionada sobre si le gustaría que se hiciera una serie de su vida y comentó: “Me encantaría porque tengo muchas cosas que contar. Yo siempre he sido muy reservada en cuanto a mi vida privada y en un documental podría contar aquellas cosas que nunca he enseñado de cómo he llegado a donde estoy, de cómo me inspiré para las canciones que he hecho, de lo que he vivido. Sería una ilusión muy grande. Estamos en ese proyecto pero todavía se está hablando con la seguridad de que se dará”.

