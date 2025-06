¿’Chespirito’ engañó a Florinda Meza? Así era como la actriz justificaba la infidelidad: “Genética”

Con el estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, la serie que cuenta la vida y legado de Roberto Gómez Bolaños, han resurgido varias declaraciones polémicas que ha dado Florinda Meza acerca de su romance con el hoy controversial escritor.

Y es que, aunque ha insistido que su relación con ‘Chespirito’ inició formalmente después de que la relación con su primera esposa, Graciela Fernández, había terminado, los comentarios que ha hecho a lo largo del tiempo han ocasionado que la gente crea lo contrario. Ha dicho que Roberto andaba tras varias y que ella no quería ser una más.

En medio del escándalo por el comentario que hizo hace algunos años, en el que llama “defectos” a los hijos y exesposa de Gómez Bolaños, reviven unas declaraciones en las que llegó a justificar la infidelidad masculina.

¿’Chespirito’ le fue infiel a Florinda Meza?

En una entrevista para el programa de Adela Micha, Florinda Meza sostuvo que ‘Chespirito’ engañó a Graciela Fernández en múltiples ocasiones. No obstante, dijo poder asegurar que jamás le fue infiel a ella.

Meza contó, en su momento, le advirtió a su ‘Rober’ que, si llegaba a encontrarlo con otra mujer, lo dejaría para siempre. En palabras de la actriz, Gómez Bolaños le repondió que no sería capaz de traicionarla, pues era “la mujer de su vida”.

“Él me decía: ‘Tú eres una mujer diferente’. Me compuso una canción que se llama así, ‘Diferente’, que dice cosas muy lindas. Y yo le recriminaba que cómo le iba a creer si a todas les decía lo mismo, y que yo jamás había tenido un romance con un jefe ni menos con un casado. Eso es para tontas. Es peligrosísimo. Es mal negocio. De pronto te quedas sin empleo o sin pareja”, resaltó.

Pese al gran amor que se profesaban, no tuvieron descendencia juntos. Esto, en palabras de Florinda, se debió a que él tenía miedo de que sus hijos se sintieran desplazados.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse (tener un hijo), pero él me explicó por qué no lo haría. Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, resaltó en su momento.

¿Qué dijo Florinda Meza sobre la infidelidad de “los hombres”?

Hace algunos años, Florinda Meza reveló su opinión sobre la infidelidad. Según la actriz, si bien engañar a alguien no estaba bien, era algo, hasta cierto punto, normal en los hombres, ya que ellos tenían esa “característica”.

“La doble moral del mexicano, ¿cuántos hombres tienen a sus mujeres, sus hijos? Es característica masculina” Florinda Meza

Incluso, resaltó que las mujeres estaban “equivocadas” al querer ser igual de infieles que los hombres: “Ahí es donde las mujeres se equivocan, en ese renglón, quieren ser igual que los hombres. No va con nuestra naturaleza, con nuestra genética biológica”, dijo.

Aunque estas declaraciones las hizo hace mucho tiempo, vuelven a ser tema de conversación con el lanzamiento de la bioserie de ‘Chespirito’. La gran mayoría de los internautas se han mostrado indignados con sus palabras y lamentan que el comediante haya “dejado” a su familia por ella.

¿Cuándo se casaron Florinda Meza y ‘Chespirito’?

Si bien comenzaron a vivir juntos a finales de los años 70, Florinda Meza y ‘Chespirito’ se casaron hasta noviembre del 2004, es decir, más de 20 años después de que iniciaran su romance.

La boda fue una ceremonia íntima realizada en un bar de la Ciudad de México. Según Meza, solo asistieron familiares y amigos más cercanos.

