Rocío Sánchez Azuara de luto: publica foto inédita de su hija Daniela a 6 años de su muerte

Hace seis años, la vida de Rocío Sánchez Azuara cambió para siempre. Un 23 de septiembre de 2019, la conductora de televisión anunció con profundo dolor la muerte de su hija, Daniela Santiago Sánchez, quien falleció a los 31 años. Desde aquel día, la presentadora de Acércate a Rocío ha compartido públicamente que ese vacío nunca podrá ser llenado.

¿Cómo recordó Rocío Sánchez Azuara a su hija Daniela en el aniversario de su muerte?

Este 23 de septiembre, Rocío Sánchez Azuara, conductora de ‘Acércate a Rocío’, volvió a abrir su corazón en redes sociales. A través de Instagram, publicó una fotografía inédita de su hija, Daniela, sonriente y feliz, acompañada de un mensaje que dejó ver el profundo amor que aún la une con ella, a pesar del tiempo y la ausencia física.

“Recordándote cada día con el corazón lleno de amor y aunque tengo la certeza de que tu espíritu me acompaña siempre, tu recuerdo es un abrazo que nunca se apaga”, escribió la conductora de Acércate a Rocío.

Con palabras sinceras, la presentadora de ‘Acércate a Rocío’ confesó que el dolor no ha desaparecido y que este aniversario luctuoso la golpea con fuerza:

“Tu partida dejó un vacío imposible de llenar… Hoy y siempre elevo mis oraciones por y para ti”. Rocío Sánchez Azuara

La publicación de Rocío Sánchez Azuara se llenó de mensajes de apoyo por parte de celebridades y seguidores. Figuras como Mauricio Mancera, Luz Elena González, Jimena Choco, Adriana Fonseca y Lidia Ávila le enviaron palabras de consuelo:

“Mi querida Rocío, te abrazamos con el corazón fuerte la familia Tovar Perroni, te queremos mucho, Dios contigo y tu familia siempre.”

“Te abrazo fuerte Rocío.”

“Mi Rocío. Un angelito bellísima. Te abrazo con todo mi corazón y cariño.”

“Admiro su entereza, que Dios la bendiga mucho.”

Rocío Sánchez Azuara recordó a su hija con esta foto inédita en Instagram.

¿De qué murió Daniela Santiago Sánchez, hija de Rocío Sánchez Azuara?

Daniela Santiago Sánchez falleció a los 31 años tras una larga batalla contra el lupus eritematoso sistémico, una enfermedad crónica y autoinmune que ataca el tejido sano del cuerpo. La joven fue hospitalizada de emergencia por complicaciones médicas que afectaron sus órganos vitales.

La propia Rocío fue quien anunció la muerte de su hija en 2019, revelando que estuvo con ella hasta el último momento. En una entrevista con Sale el Sol, compartió detalles desgarradores del momento en que Daniela partió:

Rocío Sánchez Azuara “Estaba con ella en el hospital, era la 1:15 de la mañana cuando trascendió y me quedé con ella, estábamos esperando el momento. Como dije, Daniela nació en mis brazos y se fue en mis brazos”.

El lupus que padecía Daniela afectó distintas partes de su cuerpo, incluyendo piel, articulaciones, riñones, cerebro y otros órganos. Entre los síntomas más comunes están el dolor articular, fatiga extrema, fiebre, pérdida de cabello y dolor al respirar profundamente.

A seis años de su partida, Rocío Sánchez Azuara compartió esta imagen de su hija Daniela, quien falleció por lupus en 2019.

¿Quién fue Daniela Santiago Sánchez, la hija fallecida de Rocío Sánchez Azuara?

Daniela era hija biológica de Rocío Sánchez Azuara y Carlos Lara. Aunque no era figura pública, su historia conmovió a miles de personas por la forma en que su madre compartió su proceso de enfermedad y duelo. Rocío siempre ha hablado de ella como su “amor más grande” y ha mantenido viva su memoria con publicaciones emotivas en fechas especiales como su cumpleaños y aniversario luctuoso.

La joven era conocida por su sonrisa, su energía y el vínculo profundo que tenía con su madre. En cada mensaje, Rocío deja claro que Daniela sigue siendo parte de su vida espiritual y emocional.