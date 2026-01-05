Sale el sol se viste de luto tras anunciar una inesperada muerte: “Enviamos nuestras condolencias”

El pasado fin de semana, el programa “Sale el sol” se vistió de luto al anunciar en sus redes sociales el fallecimiento del empresario regiomontano David Garza Lagüera.

A través de un mensaje institucional, la cuenta de “Sale el Sol” expresó sus condolencias a la familia Garza y Vázquez Garza, lo que despertó el interés del público por conocer quién fue este personaje clave del ámbito empresarial y filantrópico de Nuevo León.

Sale el Sol anunció la muerte de David Garza Lagüera

“Sale el sol” informó la noticia mediante una publicación en redes sociales en la que compartió un mensaje de pésame a nombre de Imagen Televisión.

En el texto, el programa expresó su solidaridad con la señora Marcela Garza de Vázquez y con las familias Garza Santos y Vázquez Garza, tras el sensible fallecimiento de David Garza Lagüera.

La publicación generó reacciones inmediatas entre usuarios y figuras públicas, quienes se sumaron a las muestras de condolencia.

“Los que formamos parte de Grupo Imagen, enviamos nuestras condolencias a la señora Marcela Garza de Vázquez y a las familias Garza Santos y Vázquez Garza por el sensible fallecimiento del señor David Garza Lagüera”, publicó “Sale el sol”.

¿De qué murió el empresario David Garza Lagüera?

Hasta el momento “Sale el sol” dado a conocer las causas de la muerte de David Garza Lagüera. No obstante, medios nacionales informaron que el empresario regiomontano murió a los 91 años de edad, noticia que fue confirmada a través de mensajes de condolencias difundidos en distintos espacios informativos.

A David Garza Lagüera le sobreviven su esposa, Norma Alanís de Garza-Lagüera, así como sus hijos David, Federico, Yolanda, Marcela y Alberto Garza Santos, quienes han recibido múltiples muestras de apoyo y solidaridad tras el deceso del empresario.

Asimismo, se informó que también le sobreviven sus hermanas Alicia y Consuelo. La familia de Garza Lagüera también recibió las condolencias del gobierno de Monterrey, Nuevo León.

¿Quién fue David Garza Lagüera, el empresario regiomontano cuya muerte anunció Sale el sol?

David Garza Lagüera fue un empresario regiomontano reconocido por su visión empresarial y su fuerte compromiso social. Hijo de Eugenio Garza Sada y nieto de Isaac Garza, cofundador de Cervecería Cuauhtémoc, formó parte de una de las familias más influyentes en la historia industrial de Monterrey.

En 1974 fundó Desarrollos Delta, grupo dedicado al sector inmobiliario, con el que contribuyó al crecimiento urbano e industrial de Nuevo León.

Posteriormente creó Madisa, empresa especializada en la comercialización de maquinaria pesada, fortaleciendo el sector industrial y de servicios.

Durante la década de los años ochenta impulsó de manera directa a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la creación de Asesoría Dinámica a Microempresas (ADMIC), fundación que durante más de 35 años ofreció capacitación, asesoría financiera y acceso a crédito a familias y negocios.

Participó en proyectos de conservación de flora y fauna, colaboró con el Departamento de New Mexico Wildlife para la introducción del ciervo canadiense en México y apoyó investigaciones sobre el oso negro mexicano con la Universidad de Texas.

Además, fue miembro del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y consejero del Kleberg Wildlife Research Institute.

