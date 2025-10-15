Famoso actor que le quitó la vida a su compañera en el set sufre accidente en el carro de su esposa

Un reconocido actor de Hollywood, protagonista de varias películas, sufrió un aparatoso accidente este lunes 13 de octubre en Nueva York, mientras viajaba con su hermano. En medio de una disputa legal...¿quién es y cuál es su estado de salud?

¿Qué famoso actor sufrió un accidente automovilístico en compañía de su hermano?

El lunes 13 de octubre, se viralizó la noticia de Alec Baldwin, famoso actor de Hollywood, quien protagonizó un aparatoso accidente automovilístico. Baldwin conducía la camioneta de su esposa y era acompañado por su hermano, Stephen Baldwin.

El Range Rover blanco que conducía, propiedad de su esposa Hilaria, terminó con el capó completamente doblado y fue captado por paparazzis.

El accidente ocurrió mientras ambos hermanos se encontraban en la región de los Hamptons participando del Hamptons International Film Festival (HIFF), un evento en el que Alec Baldwin actúa como copresidente del comité ejecutivo. La visita de Stephen, también actor, coincidió con el último día del festival, celebrado entre el 5 y el 13 de octubre.

¿Cuál es el estado de salud de Alec Baldwin tras accidente?

En distintas fotos tomadas por un paparazzi, Alec Baldwin aparece con visibles rasguños en el rostro, aunque con tono relajado y cierto humor negro, explicó que tanto él como su hermano Stephen resultaron prácticamente ilesos.

En un video publicado en su cuenta de Instagram titulado “Gracias por su preocupación”, Alec Baldwin explicó con detalles lo que ocurrió esa mañana:

Tuve que desviarme para evitar un camión de basura, un camión del tamaño de una ballena. Para no golpearlo, choqué contra un árbol. Golpeé un árbol grande y gordo. Alec Baldwin

Las palabras de Baldwin y su humor ante la situación, lograron tranquilizar a fans y seguidores del actor, quienes se mostraron preocupados ante el desafortunado evento. A su vez, agradeció los comentarios y el apoyo hacia él.

¿Por qué acusaron a Alec Baldwin de homicidio?

Alec Baldwin protagonizó un trágico accidente durante el rodaje de la película Rust en octubre de 2021. En medio de la filmación, el actor tiró accidentalmente un arma de utilería que contenía una bala real, lo que provocó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins y dejó herido al director Joel Souza.

El hecho desató múltiples investigaciones y llevó a que Baldwin enfrentara cargos por homicidio involuntario, colocándolo en el centro de una gran controversia.

En enero de 2023, Baldwin fue arrestado y formalmente acusado. No obstante, en abril del mismo año, los fiscales retiraron los cargos al no encontrar pruebas concluyentes de que él supiera que el arma estaba cargada con munición real. A pesar de no ser declarado culpable, Baldwin atravesó una profunda crisis emocional y ha admitido que, tras el suceso, llegó a contemplar la idea de atentar contra su vida.

Aunque ha sido exonerado penalmente, Baldwin aún enfrenta demandas civiles presentadas por la familia de Hutchins. Las consecuencias legales y el impacto emocional del incidente siguen marcando su vida personal y profesional.

