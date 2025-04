Consuelo Duval revela que es hipocondriaca: “Mi mente no juega a mi favor”

Consuelo Duval, actriz y conductora de ‘Netas divinas’ se abrió con la prensa sobre los retos que ha enfrentado en su salud física y mental. Tras una complicada cirugía de vesícula y años lidiando con pensamientos obsesivos, la también conductora compartió cómo ha aprendido a ser más flexible y priorizar su salud integral.

A sus 57 años, Duval aseguró en un encuentro con la prensa, que ya no busca complacer los estándares estéticos de la industria, y que ahora su prioridad es el bienestar: “Me vale que me digan gorda o no gorda”.

Recordó que, en el pasado, se exigió demasiado para cumplir con las expectativas del espectáculo e intentó todo lo que pudo para bajar de peso tras ser mamá.

“Sí le entré a todo, a tomar pastillas… cuando tuve a mis hijos engordé un poquito”.

Consuelo Duval confiesa que es hipocondriaca

En esta charla, Consuelo Duval confesó por primera vez que es hipocondriaca y explicó cómo esa condición afectó su calidad de vida durante años.

“Sí wey, hipocondriaca. Soy una miedosa, pero va más allá de lo que me haya pasado”.

“Soy hipersensible… todo lo que la gente siente al 100, yo lo siento al 400"

Dejó claro que nunca ha tenido pensamientos de querer partir: “No, nunca… jamás ha pasado en mi cabeza atentar en contra de mí”. Sin embargo, sí reconoció que ha atravesado momentos muy oscuros, especialmente por pensamientos “catastróficos” relacionados con el miedo a enfermar o perder a un ser querido.

“Era de ‘no salgas, no vayas, no hagas’… me daba miedo salir a la calle. A mis hijos ya los tenía jodidos”. Consuelo Duval

¿Qué le pasó a Consuelo Duval por su enfermedad?

Durante una etapa, fue medicada bajo supervisión psiquiátrica. Las pastillas ayudaban a calmar sus crisis, pero también alteraban su forma de ser.

“Te quitan ese miedo, esos pensamientos catastróficos, pero también te vuelven como robotito, como que todo me valía madre y yo no soy así”.

Finalmente, hace dos años, tomó la decisión de dejar los medicamentos y enfrentar la vida “a pelo”, como ella misma lo describió, aceptando cada emoción y pensamiento sin filtros ni anestesia.

“Mi mente no me juega a veces a mi favor… Tengo que estarla controlando. Hace dos años que ya no me medico. Entonces todo lo vivo a pelo: los miedos, los dolores, todo a pelo”, dijo Consuelo.

La también conductora de ‘Netas divinas’ reveló que a pesar de lo mucho que esta condición pudo afectarla, jamás pensó en querer irse de este mundo:

“No, nunca… jamás ha pasado en mi cabeza atentar en contra de mí”, concluyó.

Otros famosos que también han revelado sus trastornos son Mon Laferte, quien hace poco confesó tener Trastorno Bipolar y la cantante Erika Alcocer Luna, quien reveló en sus redes padecer Depresión.

