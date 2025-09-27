¿Filtran al ganador de La casa de los famosos México 2025? Estatua mandada a hacer revelaría el secreto

La expectativa por la gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México sigue creciendo y, a dos semanas de que se conozca al ganador, en redes sociales circuló un video que encendió la polémica. Un artista plástico reveló que la producción le pidió realizar una estatua de tamaño real para presentar en la gala final, lo que llevó a muchos a creer que ya se sabía quién apagaría las luces.

¿Quiénes fueron nominados en La casa de los famosos México hoy 17 de septiembre? / Redes sociales

¿Se filtró el nombre del ganador de La casa de los famosos México 2025?

En el video divulgado en la plataforma de TikTok, el creador explicó que la producción le habría solicitado elaborar la estatua del futuro ganador para exhibirla durante la última gala. Incluso mencionó que Endemol y Televisa le habrían adelantado el nombre del participante que apagaría las luces.

De acuerdo con el artista, Abelito será el ganador de La casa de los famosos México 2025. El comediante y creador de contenido, originario de Zacatecas, sería quien despida a los habitantes de la Manada y apague las luces de la famosa casa tras diez semanas de convivencia.

Aunque el video no lo dijo explícitamente desde el inicio, las imágenes mostraban cómo se realizaba la estatua de Abelito con detalles fieles a su mirada de ingreso al reality. Finalmente, el artista confirmó que este participante será coronado como el vencedor de la tercera temporada.

Abelito / Redes sociales

¿De qué está hecha la estatua del ganador de La casa de los famosos México?

La pieza que reveló al ganador fue elaborada con unicel reciclado, un material que facilita el modelado y permite trabajar figuras de gran tamaño con mayor rapidez. El artista explicó que primero diseñó y moldeó la figura, para después trasladarla a un taller especializado donde fue ajustada por maquinaria de precisión.

El proceso, según el clip, no estuvo exento de complicaciones técnicas. Sin embargo, tras algunos ajustes, la estatua logró completarse y se perfila como uno de los elementos más llamativos de la gala final. El objetivo de la producción es que la figura esté lista y en el foro para recibir a Abelito en el momento en que apague las luces.

¿Qué pasó realmente con la supuesta revelación del ganador de La casa de los famosos México?

Lo que parecía una confirmación terminó siendo una estrategia que confundió a los seguidores del reality. Aunque el video insinuaba que Abelito sería el ganador, el artista cerró la grabación aclarando que no estaba confirmado el nombre, lo cual lo marcó como una estrategia de entretenimiento.

De esta manera, La casa de los famosos México aun mantiene el misterio sobre quién apagará las luces el próximo 5 de octubre. Mientras tanto, el clip en TikTok ya acumula miles de reproducciones y comentarios de fans que buscan pistas entre cada detalle de la estatua.

