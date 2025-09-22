Joven que hizo “incómoda” pregunta a Aarón Mercury, reaparece y lo acusa de malos tratos a Dalílah Polanco

La más reciente gala de La casa de los famosos México causó bastante controversia, tanto por la octava eliminación de un habitante, como por la molestia de Aarón Mercury en una pregunta lanzada por el público, que tuvo que contestar. El hecho tuvo lugar el domingo, cuando los participantes respondieron en directo las dudas enviadas por la audiencia. En el caso del influencer, la producción eligió una pregunta formulada por una joven identificada como “Liliana”, quien preguntó por su forma de actuar dentro del programa. ¿Por qué se enojó Aarón?

¿Qué habitante fue el octavo eliminado de La casa de los famosos México?

La gala del domingo 21 de septiembre estuvo llena de sorpresas y momentos polémicos que convirtieron a La casa de los famosos México, en un escenario de alegría, lágrimas y despedidas.

La salvación quedó dentro del cuarto Noche, pues Aldo de Nigris venció a “Guana” en el “Elevador del destino”, así que el joven regiomontano o Abelito serían quienes decidirían al que abandonaría la tabla de nominados la noche de ayer, esto después de enfrentarse en el “Boomerang”.

Abelito le ganó a Aldo de Nigris en el juego y su decisión (casi obvia) fue salvar a su gran amigo y cómplice de esta temporada: Aldo.

Los tres habitantes del extinto cuarto Día: “Guana”, Shiky y Dalílah Polanco, fueron los que entraron al carrusel, un paso antes a conocer la decisión del público. Tras varias vueltas, la primera persona en salvarse fue Dalílah Polanco, así que el siguiente eliminado se decidió entre Shiky y “Guana”.

Al final del día, “Guana” fue el habitante que recibió menos apoyo del público y se convirtió en el octavo eliminado de la presente temporada de La casa de los famosos México.

Luis Rodríguez 'el Guana'

¿Qué pregunta le hicieron a Aarón Mercury que le molestó en La casa de los famosos México?

Este domingo 21 de septiembre en La casa de los famosos México se implementó una nueva dinámica para los habitantes. Dicha dinámica consistía en un preguntas y respuestas. Estas preguntas provenían del publico, quienes cuestionaban, en su mayoría, por asuntos y momentos de “La casa”.

Todo marchaba con cierta normalidad, pero una pregunta, proveniente de una chica llamada “Liliana”, pareció incomodar a Aarón Mercury, pues dio a entender que tenía presuntos malos tratos con Dalílah Polanco en los posicionamientos e hipotéticamente le preguntó que si haría lo mismo o sentiría igual de que su mamá estuviera en el lugar de Polanco.

¿Qué sentirías de ver a tu mamá en el lugar de Dalílah y que hubiera hombres como tú diciéndole las cosas que le dices en el ‘Posicionamiento’ y cuando crees que nadie te escucha? “Liliana”, quien cuestionó a Aarón Mercury

El nerviosismo de Aarón fue evidente mientras respondía la pregunta, pero siempre recalcando que todo lo que dijo es desde el respeto, pues todos sabían a lo que iban en un programa de este tipo. “ Se nos explicaron las reglas al entrar a este juego, no hubo engaño, y sabíamos que se iban a tener que posicionar y todos teníamos que dar y recibir ”, comentó Mercury.

La cosa no paró ahí, momentos después, Aarón acudió al baño en soledad para desahogarse y mostrando su frustración frente a las cámaras. Sin embargo, cuando empezaba a hablar, la señal de la transmisión se cortó y en redes explotaron y tacharon el momento como “censura”, pues comenzaba a hablar que lo que sucedió, fue una falta de respeto a él y a su madre.

Aarón Mercury molesto por la pregunta que le hicieron durante la gala de eliminación de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Quién es “Liliana” la joven que hizo enojar a Aarón Mercury con su pregunta y qué ha dicho?

Fue en el transcurso de la noche, que “Liliana” (nombrada así por Galilea Montijo) apareció en redes sociales hablando de la “polémica” pregunta que le hizo a Aarón Mercury en La casa de los famosos México, pues asegura, recibió críticas y una oleada de mensajes en su contra por lo realizado.

Como primer punto, mencionó que su nombre real es Sheila, y desconoce la razón por la que Gali la nombró de otra manera . Además, enfatizó en que la producción no le pagó ni le pidió que realizara una pregunta en específico.

Argumentó que su pregunta no fue tendenciosa, pues cree que si la mamá de Aarón Mercury se encontrara en el programa y se le posicionaran como él a Dalílah, tanto las “Mercuritas” (fans de Aarón) y él, se molestarían por sus discursos “pasivo agresivos”.

Agregó que desconoce si los posicionamientos que él realiza son conscientes de su parte o simplemente responden a presión de Alexis Ayala, quien se ha puesto el saco como “líder” del extinto cuarto Noche y puso un ejemplo de la vez que Aarón llamó “lastre” a Dalílah:

“Sus fans con los ojos cerrados irán tras de él. (...) Hace poco, Aarón llamó lastre a Dalílah por la situación en la que está. Creo si yo fuera ustedes no haría el mínimo esfuerzo por intentar defender algo así” sheila.rogerio, vía TikTok (“Liliana” según Galilea Montijo)

Pese a esta explicación, los fans de Aarón Mercury no tardaron en responder, llenaron de críticas a la joven al grado que tuvo que poner privadas sus redes sociales.

