El mundo del espectáculo, a pesar de su glamour y brillos, no está exento de los malos hábitos de higiene. De hecho, en este ambiente donde se pasan largas horas de trabajo en espacios compartidos, una buena higiene personal debería ser primordial. Sin embargo, parece que no todos los actores lo tienen claro.

Susana Zabaleta, la actriz mexicana que hoy protagoniza un romance con Ricardo Pérez a quien le lleva 30 años de diferencia, ha sido la encargada de ventilar un caso particular de falta de higiene personal entre sus colegas.

Susana Zabaleta revela el descuido de un famoso actor: “No se ponía desodorante”

En una reciente entrevista con el canal de YouTube ‘Michismecito’, Michelle Rubalcava preguntó a la actriz que opinaba del zafarrancho que protagonizo Eduardo Yañez, en un evento en el que terminó quitándole un celular a una reportera llamada Paty Cuevas y se armó el pleito entre la prensa y personal de seguridad hasta que llegó la policía.

Zabaleta confesó que conoce al actor y siempre ha sido de un carácter fuerte. Sin embargo, a ella solo hay una cosa que le molesta de él y era su mal olor corporal en las escenas de amor con el actor cuando protagonizaron “Fuego en la sangre” en 2008.

“A mí lo único que me molestaba era que no se ponía desodorante”, reveló Zabaleta. “Y cuando eran las escenas de amor entonces hacías ‘iugh, ay no mms’”.

La actriz no se quedó ahí y relató que el propio Yáñez, consciente de su mal olor, le ofreció una disculpa. “Entonces me vio y me dijo ‘Perdón, es que no uso desodorante’”, contó Zabaleta. “Y yo le dije ‘Si no me dices no me había dado cuenta’. ‘Es como los que no se ponen condón, mejor no’”.

A pesar de este episodio, Zabaleta aclaró que fuera del ámbito laboral mantiene una buena relación con Yáñez. Y hasta ahora el actor no ha hecho ninguna declaración al respecto.

