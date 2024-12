Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara ‘juntas’ pese a rivalidad ¡un milagro de la Navidad! VIDEO

La rivalidad entre Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara ha sido un tema recurrente en la insdutria del entretenimiento mexicano.

Desde hace varios años, ambas conductoras han competido por la audiencia con programas similares en los mismos horarios, lo que dio pie a una tensión que trascendió las pantallas.

Sin embargo, la Navidad de 2024 trajo una sorpresa inesperada: ambas aparecieron en el mismo video promocional de TV Azteca, lo que despertó la curiosidad de muchos sobre si finalmente han dejado atrás sus diferencias.

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara comparten pantalla en un mensaje navideño de TV Azteca

Como es costumbre, TV Azteca lanza cada año un video especial para felicitar a su audiencia durante las fiestas decembrinas. Este 2024 no fue la excepción, y el mensaje navideño reunió a diversas personalidades de la televisora, desde Javier Alatorre y Jorge Garralda hasta el equipo de “Ventaneando”. Sin embargo, lo que más sorprendió fue ver a Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara participando en el mismo proyecto, pese a su conocida rivalidad.

Aunque no aparecen juntas en pantalla, su participación en el mismo video simboliza un momento significativo, ya que ambas han sido figuras centrales de la televisora en diferentes etapas. Laura Bozzo, quien se unió al equipo de “Venga la Alegría” en julio de 2024, y Rocío Sánchez Azuara, consolidada con su programa de ayuda social, son parte de las estrellas que encabezan la programación actual de TV Azteca.

¡La Navidad llegó a @Azteca!

Todos los que hacemos posible TV Azteca queremos darte las gracias por un año más vernos, escucharnos, entretenerte e informarte con nosotros.



Te deseamos que estas fiestas estén llenas de felicidad en compañía de tus seres queridos.



¡Que comience… pic.twitter.com/TVbwm0c1jU — Benjamin Salinas S. (@SalinasBenjamin) December 3, 2024

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara ¿como fue su participación en el video?

En el clip, Rocío luce un elegante vestido café con estampado de leopardo mientras prende un foco navideño.

Laura porta un vibrante conjunto rojo con un árbol blanco y regalos como fondo. Aunque estas escenas fueron grabadas por separado, su inclusión conjunta en el anuncio navideño generó reacciones positivas y especulaciones entre sus seguidores.

¿Cómo nació la rivalidad entre Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara?

La disputa entre ambas conductoras se remonta a sus inicios en TV Azteca, cuando competían por el espacio de un nuevo programa. Tanto Laura como Rocío lideraban proyectos similares enfocados en ayudar a personas en formato talk shows y reality shows lo que derivó en una competencia por la audiencia.

La situación escaló cuando Laura Bozzo negociaba un nuevo show en la televisora, pero finalmente Rocío regresó al canal con un formato renovado, desplazando a Laura.

Los enfrentamientos verbales también marcaron esta rivalidad. En 2011, Laura acusó a Rocío de mantener relaciones cercanas con altos ejecutivos de la televisora, una afirmación que nunca se comprobó. Además de señalarla por falsificar historias para su programa.

Por su parte, Rocío acusó a Laura de intentar agr3d¡rla físicamente en diversas ocasiones. Según la conductora, la peruana ¡la intentó av3nt4r de las escal3ras! Esto lo contó a través de la entrevista en ‘Con permiso’.

“La he visto porque vamos al mismo salón de belleza, y en algún momento coincidimos también en un restaurante... La mujer me qu3ría av3nt4r de las escal3ras, pero yo no me di cuenta”, dijo Rocío.