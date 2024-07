Aseguran que a Rocío Sánchez Azuara le incomoda la llegada de Laura Bozzo a Venga la alegría ¿Deja TV Azteca?

El pasado lunes 1 de julio Laura Bozzo se integró al elenco del matutino ‘Venga la alegría’ como nueva conductora del programa. La famosa se mostró más que feliz por su llegada a TV Azteca. Sin embargo, su participación en el programa causó comentarios divididos en redes sociales.

Algunos internautas recordaron que, durante su paso por la cocina de ‘MasterChef Celebrity’, la peruana solía “quejarse de todo” y discutir con la gran mayoría de los participantes, principalmente con Ferka, a quien acusaba de quererla perjudicar. Pese a los comentarios, Laura se defendió y dejó claro que está muy contenta con su trabajo como conductora en Azteca.

Cabe señalar que Bozzo se ha consolidado como una de las presentadoras más polémicas, ya que ha protagonizado diversos escándalos con algunos colegas del medio.

Conductores de ‘Ventaneando’ estarían horrorizados por la llegada de Laura Bozzo a TV Azteca

De acuerdo con el youtuber de la farándula, Alejandro Zúñiga, hay quienes estarían inconformes con la contratación de Laura como conductora. Entre ellos serían los conductores de ‘Ventaneando’, así como Rocío Sánchez Azuara.

El periodista recordó algunas polémicas que Bozzo ha protagonizado con algunas personalidades de Azteca, específicamente con Pati Chapoy.

“Laura Bozzo ha creado muchos enemigos, incluyendo a ‘Ventaneando’, hay que recordar que Pati Chapoy habló de Laura Bozzo con Mara Patricia Castañeda”. Alejandro Zúñiga

Agregó: “Ellas dos nunca se llevaron bien y en la corta temporada que estuvo Laura Bozzo en TV Azteca hubo conflictos. Yo me estaba enterando de que los de ‘Ventaneando’ están parados de pestañas, están furiosos, les parece un horror, es lo que literalmente dicen”.

¿Rocío Sánchez Azuara abandonaría TV Azteca por la llegada de Laura Bozzo a ‘Venga la alegría’?

Zúñiga también habló de Rocío Sánchez, quien, según él, estaría muy molesta por el regreso de Laura Bozzo a la televisora del Ajusco.

Cabe recordar que se ha dicho que entre Rocío y Laura existe una fuerte rivalidad desde tiempo atrás. Esto debido a que, según Azuara, Bozzo la agr3dió fís¡camente.

Por esta razón, Rocío Sánchez Azuara estaría totalmente disgustada con la contratación de Laura. Así lo dijo Zúñiga:

“Lo que yo sí sé es que esto podría tambalear muchas cosas de Rocío con Azteca (...) A Rocío no le está gustando esta cuestión, eso sí lo sé, no le encanta, obviamente no las vamos a ver juntas, pero sobre todo, como que la llegada de Laura le quita armonía aparte del proyecto de Rocío, porque va a andar en los foros”. Alejandro Zúñiga

Al momento, ni los conductores de ‘Ventaneando’, ni Rocío Sánchez Azuara se han pronunciado respecto a su postura acerca de la llegada de Laura Bozzo a ‘Venga la alegría’.

¿Qué pasó entre Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara?

Laura Bozzo y Rocío Sánchez Azuara, ambas conocidas presentadoras de televisión en México, han tenido una relación marcada por la rivalidad profesional y los conflictos personales. Esta rivalidad se remonta a sus carreras en programas de televisión que compiten en el mismo género de talk shows y reality shows.

La situación se agravó cuando ambas trabajaban en TV Azteca y los ejecutivos decidieron cambiar el horario del programa de una de ellas. Este evento llevó a Bozzo a acusar a Azuara de utilizar métodos poco éticos para obtener ventajas en la televisora, además de señalarla por falsificar historias para su programa.

Por esta razón, Rocío acusó a Laura de intentar agr3d¡rla físicamente en diversas ocasiones. Según la conductora, la peruana ¡la intentó av3nt4r de las escal3ras! Esto lo contó a través de la entrevista en ‘Con permiso’.

“La he visto porque vamos al mismo salón de belleza, y en algún momento coincidimos también en un restaurante... La mujer me qu3ría av3nt4r de las escal3ras, pero yo no me di cuenta”, dijo Rocío.

Además, recordó cuando también, según ella, le int3ntó hac3r d4ñ0 en las instalaciones de TV Azteca.

