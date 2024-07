‘Exnovio’ de Irina Baeva fue a verla a ‘Aventurera’ y así aseguran que reaccionó la actriz

Ahora que Irina Baeva está en boca de todos al protagonizar ‘Aventurera’ y las críticas no le han favorecido, uno de los temas que ha dado de qué hablar es el de su supuesto exnovio mexicano, el primero que habría tenido cuando decidió mudarse a México para estudiar actuación y ser famosa.

La historia de Alfredo Abundis, un ingeniero que no está inmerso en el mundo del espectáculo, ha cobrado relevancia años después de terminar su supuesta relación con la ahora actriz rusa y hace unos días reapareció para hablar por primera vez ante los medios sobre su ‘romance’ con Irina.

Alfredo contó su historia. Según dijo, se conocieron en línea porque ella buscaba dónde quedarse en México una vez que viajara desde Rusia para comenzar su sueño de ser actriz. Cuando finalmente se mudó, luego de su primer beso, Irina y Alfredo se hicieron novios y duraron aproximadamente 4 años.

De acuerdo con lo que mencionó Abundis, durante su relación viajaron por lugares emblemáticos de México, llegaron a vivir juntos y hasta pensaron en tener un hijo, lo que finalmente no se dio. Según su supuesto ex, Irina comenzó a estudiar en el CEA y él se llenó de inseguridades al pensar que la rusa no seguiría con él al encontrarse en el mundo de los actores, mismos que destacan por ser en su mayoría muy galanes, así que terminaron su relación.

Él es el exnovio de Irina Baeva / Instagram

¿Cómo fue el reencuentro de Irina Baeva y su supuesto exnovio Alfredo Abundis?

Luego de estas declaraciones, Alfredo aseguró que le gustaría reencontrarse con ‘su ex’ ahora que logró ser famosa.

El presunto ex de Irina acudió el pasado fin de semana junto a un reportero a la obra ‘Aventurera’, misma que protagoniza ‘su ex’ y que está en el ojo del huracán por las críticas que ha desatado.

Ademas, Alfredo dijo que desde que terminaron su relación, no se volvieron a ver.

Según se relató en el video de ‘Productora 69', el incómodo reencuentro se dio cuando Irina se dio cuenta de la presencia en el público de ‘su ex’ pues el lugar no estaba a su máxima capacidad, por lo que era fácil que pudiera reconocerlo. Sin embargo, el supuesto exnovio señaló que él piensa que ‘su exnovia’ estaba tan concentrada en su trabajo, que no pudo verlo.

El reportero que lo acompañó contó cómo sucedió todo: “Le cumplimos el sueño de llevarlo a ver ‘Aventurera’ y obviamente se pagó su boleto Estaba pasmado con su rusa… Irina pasó al lado de Alfredito. Yo creo que sí lo vio, pero yo la vi como que se incomodó la verdad”.

Y añadió que incluso la actriz bailó muy cerca de él, lo que le puso muy nervioso. “La verdad se puso muy, muy nervioso”, narró.

Por su parte, Alfredo opinó acerca del desempeño de Irina en la obra y dijo que el papel le quedó a la medida y que se veía igual a cuando ‘eran pareja’.

Así se veían Alfredo e Irina cuando eran pareja / Instagram

“Le quedó el papel, sí se parece un poco a su historia (quitando los actos criminales que tratan en la obra) Podría no haber actuado y ser ella misma en cierto sentido”. Alfredo Abundis

Además declaró:

Me impactó, está más producida. Ya no tiene el acento tan marcado, de repente se le sale un poco, pero ya no es tan fuerte ese acento ruso que tenía antes. La actuación y el desempeño de ella fueron bastante profesionales, ha aguantado las críticas. La verdad sí hace falta gente (en el público) pero bien, está entretenida, amena, familiar. No creo que la volvería a ver, pero sí la recomiendo”. Alfredo Abundis . Ya no tiene el acento tan marcado, de repente se le sale un poco, pero ya no es tan fuerte ese acento ruso que tenía antes. La actuación y el desempeño de ella fueron bastante profesionales, ha aguantado las críticas. La verdad sí hace falta gente (en el público) pero bien, está entretenida, amena, familiar.”.

Por último, Alfredo subrayó que a Irina le “falta sabor latino” a la hora de bailar, pero reconoció su profesionalismo: “sentí un poco de nervios”, finalizó.