Fernando Alonso revela que recibió una oferta de 250 mil pesos por un encuentro íntimo ¿con famosa actriz?

El actor Fernando Alonso hizo fuertes revelaciones sobre el acoso que ha sufrido tanto de hombres como de mujeres a lo largo de su carrera, además de hablar sobre las propuestas íntimas que ha recibido por parte de mujeres casadas.

En una entrevista exclusiva con Horacio Villalobos para El Mitangrit de TVNotas, habló por primera vez de su situación, así como de su nuevo romance, luego de que recientemente se le relacionara sentimentalmente con Mariana Seoane.

Aunque no quiso revelar la identidad de su pareja, aseguró que se encuentra en una etapa estable de su vida amorosa.

“Creo en el amor, soy enamoradizo, estoy saliendo con una persona, una mujer con la que conectamos en muchas cosas, vamos bien, pian pianito”, dijo.

Mira: Después de 45 años, famoso actor conoce a su padre biológico y descubre que tiene cáncer

Fernando Alonso habla de propuestas íntimas y revela que le ofrecieron 250 mil pesos. / Redes sociales

¿Qué propuestas íntimas recibió Fernando Alonso y de quién?

Fernando Alonso también confesó que ha recibido propuestas de encuentros íntimos, incluso provenientes de mujeres casadas. ¿Reveló nombres?

“He tenido propuestas incluso de mujeres casadas. Que me dicen: ‘Fer, estoy casada, amo a mi marido, no lo cambio por nadie, pero mi marido ya no me toca’ y yo digo: agradezco, es un elogio porque son mujerones y me dicen ‘una vez’ y hasta me han dicho ‘¿Cuánto me cobras?’ Si yo me dedicara a eso, sería millonario.” Fernando Alonso

El actor aseguró que su carácter y espiritualidad lo han llevado a rechazar esas ofertas, aunque reconoce que algunas fueron tentadoras.

“Me llegaron a ofrecer 250 mil pesos, fue tentador, pero la verdad considero que te estás metiendo con otras energías por lo mismo que soy muy espiritual y la verdad la señora sí era alguien guapa, en otro momento diría sin que me pagues, pero la energía sexual es vital, yo muchos años la liberé, pero siento que parte de mi carrera se puso difícil fue porque no había una concentración porque cuando esa energía no la enfocas en crear, construir o dar vida, como se desperdicia”, le contó a Horacio Villalobos en el Mitangrit de TVNotas.

Mira: Mariana Seoane y Fernando Alonso tienen una relación abierta ¿hay celos entre ellos?

Fernando Alonso habla de propuestas íntimas y revela que le ofrecieron 250 mil pesos. / Redes sociales

¿Qué dijo Fernando Alonso sobre el acoso que ha sufrido?

Fernando Alonso también reveló que ha sido victima de acoso, este no ha sido solamente por parte de mujeres, sino también de hombres e incluso chicas trans.

Incluso reveló que ha llegado a reaccionar explosivamente porque le enviaban videos inapropiados o hasta llegaban a ser insistentes.

“Sí he sido acosado por hombres, mujeres y hasta trans. Me pasó que me mandaban videos mastu..., antes de rechazar, porque he llegado a ser violento con gente que me ha querido acosar, pero decidí decir: ‘Te agradezco, pero yo no quiero’.”

Mira la entrevista completa de Fernando Alonso “El mitangrit de Horacio Villalobos” en YouTube y ahora también disfrútala en pódcast en tu plataforma favorita.

Mira: ¿Mariana Seoane anduvo con una persona menor que ella y hasta lo mantenía? Esto se sabe