¿Se acabó el amor? Peso Pluma es captado con otra mujer en Las Vegas y así reaccionó Nicki Nicole

Desde que confirmaron su noviazgo a principios de noviembre del año pasado, Nicki Nicole y Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, han enternecido a todos con sus muestras de amor, ya sea a través de redes sociales o en apariciones públicas.

Incluso, la reguetonera no ha dudado en salir a defender al intérprete de Ella baila sola de ciertas polémicas como su participación en Viña del mar 2024 o la controversia que tuvo al arrojarle agua a un fan durante uno de sus conciertos.

Si bien todo indicaba que la relación iba para largo, recientemente se viralizó un video en el que se muestra al famoso cantante agarrándole la mano a una mujer que aparentemente no es su novia.

Aunque no se especifica la fecha exacta de las imágenes, todo apunta a que este suceso habría ocurrido en la fiesta después del Super Bowl en Las Vegas, Nevada, pues el artista llevaba la misma ropa que utilizó para dicho evento.

En el clip, se puede ver a Peso Pluma entrando a un casino acompañado de una joven que usaba un vestido corto y manga larga color blanco con negro y una larga cabellera que le llegaba hasta la cintura.

Pese a que el rostro de la misteriosa mujer no se vio claramente, los fanáticos señalaron que, recientemente, Nicki Nicole se había teñido el cabello a un tono más castaño. Además de que, en ese momento, ella se encontraba dando un concierto en Costa Rica.

Por si esto fuera poco, también se filtraron algunas imágenes en las que se ve al mexicano y su misteriosa acompañante intercambiando sonrisas. Todo esto ha levantado sospechas de que la celebridad le estaría siendo infiel a su novia.

Nicki Nicole ¿reacciona?

Poco después de que las imágenes de la supuesta infidelidad de Peso Pluma se viralizaran, los fanáticos notaron que Nicki Nicole había eliminado de Instagram todas las fotografías que había compartido con el cantante.

Esto fue interpretado como su reacción contundente ante el controversial video. No obstante, la argentina no se ha pronunciado formalmente hasta ahora, por lo que no se sabe si aún siguen juntos o simplemente ella decidió terminar la relación ante el posible engaño de la Doble P.

Cabe destacar que el artista todavía conserva las fotos con Nicki en sus cuentas oficiales y tampoco ha comentado nada acerca sobre el asunto.

Peso Pluma y Nicki Nicole podrían haber terminado su noviazgo / Instagram

Nicki Nicole confirma la infidelidad



Además de borrar sus fotos, Nicki Nicole subió una historia a su perfil de intragram en la que reveló que ella se entero de la infidelidad de Peso Pluma igual que el resto del público. Así lo dijo:

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy.

Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar. Nicki” Nicki Nicole