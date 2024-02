Xavi puede ser el sucesor de Peso Pluma y Natanael Cano ¿Nace una estrella?

En los últimos días, el cantante Xavi (19 años) ha generado una gran polémica en las redes sociales y los mismos fans lo han comparado con los exitosos cantantes de corridos tumbados, Peso Pluma (24) y Natanael Cano (22). Xavi se está convirtiendo en uno de los mayores exponentes del género.

¿Quién es Xavi, cantante de corridos tumbados?

Joshua Xavier Gutiérrez nació en Phoenix, Arizona, y tiene una fuerte conexión con México. Empezó a dedicarse a la música por hobby en 2020 en su canal de YouTube. Cuando lanzó uno de sus primeros sencillos, ‘La víctima’, alcanzó gran popularidad.

La canción lleva más de 256 millones 267 mil reproducciones en Spotify, mientras que su tema “Poco a poco’ supera 141 millones 162 mil.

Checa: Fallece importante miembro de ‘En familia con Chabelo’

Xavi triunfa en Spotify

El cantautor de tumbados románticos tiene más de 30 millones 265 mil oyentes mensuales solo en Spotify y logró colocarse en el número uno del Top 50 a nivel mundial con su tema ‘La diabla’. El tema de su más reciente videoclip, ‘Sin pagar renta’, lleva más de 51 millones de reproducciones.

El único disco que circula en plataformas es My mom’s playlist que incluye siete covers. En su cuenta de Instagram, que abrió a mediados de 2023, cuenta con más de

3.5 millones seguidores, en Tik Tok más de 5.8 millones, Facebook 1.4 millones y en YouTube más de 2.35 millones de suscriptores.

Redes Sociales

¿Qué le pasó a Xavi que agradece la segunda oportunidad?

En 2022 sufrió un accidente automovilístico cuando manejaba y se destrozó el rostro. “Me dijeron que se me iba a reiniciar el cerebro, que no iba a poder caminar, ni cantar. Se me dio una segunda oportunidad y le estoy echando muchas ganas”, dijo en una entrevista con Pepe Garza.

¿Cuál es la nueva polémica sobre Xavi, cantante de corridos tumbados?

La nueva polémica que circula es que podría convertirse en papá. Xavi no se ha pronunciado al respecto.

Checa: La casa de los famosos: Filtran nombre del supuesto tercer expulsado del reality

Redes Sociales

Checa: Yuri se sincera como nunca y revela la triste razón por la que nunca pudo quedar embarazada

PESO PLUMA GANÓ SU PRIMER GRAMMY AL MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA MEXICANA

En medio de la polémica que ha causado su próxima presentación en el festival de Viña del Mar debido a que algunos consideran sus canciones violentas, ganó su primer Grammy en la categoría de Mejor álbum de música mexicana con su cuarto disco ‘Génesis’. A pesar de que asistió a la ceremonia acompañado de su novia Nicki Nicole y lució sonriente en la alfombra roja, no subió por su galardón.

Checa esta y más entrevistas y exclusivas en tu revista TVNotas impresa o digital.