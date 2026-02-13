Ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar: filtran VIDEO con coche en llamas y ¿hallaron cuerpos calcinados?

Un video que comenzó a circular en redes sociales y la información difundida por autoridades dieron a conocer nuevos detalles sobre el ataque armado registrado cerca del rancho de Pepe Aguilar en Tayahua, Zacatecas. Te contamos todos los detalles.

Video, fuego y rumores: lo que realmente ocurrió cerca del rancho de Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó en el rancho de Pepe Aguilar?

La tarde del jueves 12 de febrero comenzaron a circular en redes sociales rumores sobre un presunto ataque al rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas. Las versiones se difundieron con rapidez y generaron especulaciones en torno a lo que ocurría en la zona. Sin embargo, tanto el cantante como autoridades estatales desmintieron que la agresión estuviera dirigida a su propiedad.

A través de un comunicado, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad aclaró que el ataque fue contra una unidad policial en funciones y no contra particulares. Asimismo, informó que no se tiene registro de bajas entre los elementos de la FRIZ que participaron en el operativo desplegado tras el reporte.

“Durante el operativo se aseguraron tres armas largas; 10 cargadores abastecidos; cuatro chalecos balísticos; 50 estrellas metálicas conocidas como ponchallantas; 42 dosis de polvo granulado en color blanco con características similares a la metanfetamina (cristal); 26 dosis con polvo blanco con características similares a la cocaína; 36 bolsitas con hierba verde y seca con características similares a la marihuana”, señaló la autoridad en el comunicado. Al momento de los hechos, el cantante se encontraba en la Ciudad de México.

¿Qué se sabe del ataque en Zacatecas vinculado al rancho de Pepe Aguilar? / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el video que revela momentos del ataque cerca del rancho de Pepe Aguilar?

En redes sociales, comenzó a difundirse un video relacionado con los hechos cometidos en una carretera cercana al rancho de Pepe Aguilar en Zacatecas. En las imágenes se observa un vehículo detenido sobre la vía, envuelto en llamas, mientras el fuego se extiende sobre el asfalto y una columna de humo se eleva frente al paisaje montañoso. En otra toma, captada a distancia, se aprecia la humareda detrás de una loma.

El material circuló acompañado de versiones que señalaban un presunto ataque contra la familia del cantante. La grabación muestra la escena posterior a la agresión y la movilización en la zona, lo que generó reacciones en plataformas digitales.

Posteriormente, el secretario de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la agresión fue contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaban labores operativas y no contra particulares. “Como se informó oportunamente, la agresión fue dirigida contra una unidad de la Fuerza de Reacción Inmediata que realizaba labores operativas en la zona. Si bien los hechos ocurrieron en un área cercana a donde se encontraban integrantes de la familia Aguilar, no se trató de un ataque en su contra. Asimismo, el cantante no se encontraba en el lugar”, señaló.

Al momento, no han dado detalles sobre el hallazgo de cuerpos heridos, calcinados o sin vida. Por esta razón, en redes sociales siguen las especulaciones.

¡Arde la carretera cerca del rancho de Pepe Aguilar! Revelan nuevos detalles del ataque. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre el ataque cerca del rancho de la familia?

El cantante Pepe Aguilar decidió responder a los rumores con un comunicado en el que aclaró su situación y la de su familia. El cantautor explicó que la información que circuló en un inicio no correspondía a los hechos y puntualizó que ni él ni sus seres queridos resultaron heridos. También señaló que al momento de los acontecimientos se encontraba en la Ciudad de México y que su familia está fuera de peligro.

“Contrario a lo que muchos medios están aseverando, yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien”, expresó el canante.

Puntualizó diciendo que “en la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo, como lo explicó el Secretario General de Gobierno del Estado en su comunicado oficial. Esa es la situación real que se vive en este momento. Como muchos zacatecanos, hoy nos toca atravesar momentos difíciles en nuestra tierra. Deseo profundamente que pronto regrese la paz a nuestro querido Zacatecas”.

